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Putin'in Kaliningrad ziyaretinde öğrencilere ambulans ve yemek servisi yasağı - Son Dakika
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Putin'in Kaliningrad ziyaretinde öğrencilere ambulans ve yemek servisi yasağı

Putin'in Rusya'nın, Kaliningrad şehrine yaptığı ziyaret kapsamında öğrencilere ambulans ve yemek servisi yapılmasının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, öğrencilere odalarda dolaşmama ve yatakhane içinde çamaşır makinelerinin ve yatak çarşaflarının değiştirilmeyeceği uyarısı yapıldı. Putin, BFU öğrencileriyle bir araya gelerek Immanuel Kant'ın eserlerini incelemeleri çağrısında bulundu ve üç çocuk sahibi olmalarını önerdi.

Putin\'in Kaliningrad ziyaretinde öğrencilere ambulans ve yemek servisi yasağı
26.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:10
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Putin'un Rusya'nın, Kaliningrad şehrine yaptığı ziyaret kapsamında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

ŞehirdekiKant Baltic Federal Üniversitesi (BFU) öğrencilerine, ambulans ve yemek servisi yapılmasının yasaklandığı bir uyarı yapıldı. VKontakte'deki bir öğrenci grubundan gelen bir mesajda, öğrencilere Putin'in ziyareti sırasında yemek servisi ve ambulans hizmetinin yasak olduğu belirtildi.

Ayrıca, sabah 5'te bütün odalarda dolaşmamaları, kapılar kilitliyse başka bir anahtarla açılacağı konusunda uyarıldı. Mesajda, "Ambulans, alana gönderilmeyecek (herkes sağlıklı olsun!)" ifadesi de bulunuyor. Bunun yanında, yatakhane içinde çamaşır makinelerinin ve yatak çarşaflarının değiştirilmeyeceği belirtiliyor.

"Bir gün daha dayanmalı ve normal hayata dönmeliyiz" denildi.

BFU öğrencilerinden biri, yurttan çıkmalarına izin verildiğini, ancak sadece orman yönünde ve Putin'in ziyareti sona erene kadar geri dönüşe izin verilmiyordu.

Perşembe günü Putin, BFU öğrencileriyle bir araya geldi - buluşma açıkça Öğrenci Günü için planlanmış gibiydi. Putin, Rusya'nın beşinci dönemi için başkanlık yarışına giren bir kişi olarak, öğrencilere Königsberg'de (şimdi Kaliningrad) yaşamış filozof Immanuel Kant'ın eserlerini incelemeleri çağrısında bulundu.

Putin'e göre, "çok merak uyandırıcı, ne dediğini, ne yazdığını ve ne düşündüğünü okumak ve anlamak anlamına gelir." Putin ayrıca öğrencilere daha erken evlenmelerini ve üç çocuk sahibi olmalarını önerdi. Bunun ulusal nüfusun artırılması için gerekli olduğunu söyledi.

Putin'in ziyareti için alınan güvenlik önlemleri kapsamında öğrenci yurduna ambulans girişi, yemek siparişi yasaklandı
Putin'in ziyareti için alınan güvenlik önlemleri kapsamında öğrenci yurduna ambulans girişi, yemek siparişi yasaklandı
Putin'in ziyareti için alınan güvenlik önlemleri kapsamında öğrenci yurduna ambulans girişi, yemek siparişi yasaklandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Vladimir Putin, Kaliningrad, Rusya, Eğitim, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in Kaliningrad ziyaretinde öğrencilere ambulans ve yemek servisi yasağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'in Kaliningrad ziyaretinde öğrencilere ambulans ve yemek servisi yasağı - Son Dakika
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