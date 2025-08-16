Putin, Trump\'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen tarihi zirveden Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için beklenen karar çıkmadı.
İki taraf da görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalarda, birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini ancak hala çözülmesi gereken konular olduğunu belirtti.
İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin aktardığına göre, görüşmede toprak takası da gündeme geldi. Görüşmelere doğrudan vakıf olan 4 kişiye dayandırılan haberde Putin'in, Trump'tan Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin Rusya'ya verilmesini istediği belirtildi.
Rus lider, buna karşılık olarak ise Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve Zaporijya bölgelerindeki cephe hattını dondurmayı teklif etti.
Donetsk bölgesi, Ukrayna ile Rusya arasında süregelen savaşın en yoğun çatışma alanlarından biri olmaya devam ediyor. 2014'te başlayan ayrılıkçı hareketlerin ardından, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaliyle birlikte bölgedeki çatışmalar daha da şiddetlendi. Rus destekli ayrılıkçılar ve Rus ordusu, Donetsk'in kontrolünü ele geçirmek için Ukrayna ordusuna karşı yoğun saldırılar düzenliyor. Ukrayna ise bölgeyi savunmakta kararlı ve sık sık karşı taarruzlar gerçekleştiriyor. Sivillerin büyük zarar gördüğü Donetsk, şu anda savaşın en kritik ve yıkıcı cephelerinden biri olarak öne çıkıyor.
