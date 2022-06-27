Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek

27.06.2022 09:11

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya'da devlet başkanı Putin, aylar sonra ilk kez yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor. Rus lider, Tacikistan ve Türkmenistan'a ziyarette bulunacak.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta 4 ay geride kaldı. Bu süreçte dünyanın hedefi haline gelen Rus lider Putin içinse son zamanlarda hasta olduğuna dair söylentiler çıktı. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları her seferinde yalanladı.

TACİKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK

Bu gelişmelerin ışığında Putin, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek. Rossiya 1'in Kremlin muhabiri Pavel Zarubin, Putin'in Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini ardından Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geleceğini aktardı. Putin, Duşanbe'de Tacikistan Devlet Başkanı İmomali Rakhmon ile görüşecek. Putin Aşkabat'ta Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Türkmenistan liderlerinin de katılacağı bir zirveye katılacak.

EN SON ÇİN'E GİTMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlamadan önce Putin'in son yurt dışı ziyareti Çin'e olmuştu. Putin, Şubat ayı başlarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmıştı.

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Son Dakika Dünya Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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