Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter enkazının yerini tespit etti - Son Dakika
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Dünya

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter enkazının yerini tespit etti

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin düştüğü yeri tespit eden Akıncı İHA, görevini bitirdikten sonra Van Gölü'nün üzerinde Türk bayrağı çizdi.

20.05.2024 08:55
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit eden Akıncı İHA, Türkiye'deki üssüne inişi öncesi havada ay yıldız rotası çizdi.

GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

FlightRadar24 uygulamasında, Akıncı İHA'nın İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği görüldü.

Reisi'nin kaza yerini tespit eden Akıncı İHA, Van Gölü üzerinde Türk bayrağı çizdi

KOORDİNATLARI İRAN MAKAMLARIYLA PAYLAŞTI

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Reisi'nin kaza yerini tespit eden Akıncı İHA, Van Gölü üzerinde Türk bayrağı çizdi

200 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAKİP ETTİ

Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu. İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu. FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etmişti.

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı\'nın helikopter enkazının yerini tespit etti

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Son Dakika Dünya Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter enkazının yerini tespit etti - Son Dakika

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