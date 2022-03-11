Roman Abramoviç: Kulüp sahibini hedef alan yaptırımlar Chelsea takımını nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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BBC

Roman Abramoviç: Kulüp sahibini hedef alan yaptırımlar Chelsea takımını nasıl etkileyecek?

11.03.2022 07:46
Roman Abramoviç: Kulüp sahibini hedef alan yaptırımlar Chelsea takımını nasıl etkileyecek?

İngiltere hükümetinin Roman Abramoviç'in ülkedeki varlıklarını dondurması, Chelsea futbol kulübünü de önemli ölçüde etkiliyor.

İngiltere hükümetinin Roman Abramoviç'in ülkedeki varlıklarını dondurması, Chelsea futbol kulübünü de önemli ölçüde etkiliyor. Kulüp bu yeni dönemde birçok sınırlama ile karşı karşıya olacak.

Yeni dönem maç biletlerinden, deplasman seyahatlerine, transferlere kadar kulübü baştan aşağıya etkiliyor.

Kulübün son lig maçı sonrası Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel, "Yeterince formamız ve bizi maça götürecek otobüsümüz olduğu sürece mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Tuchel, "Günbegün bakacağız, yarın ne olacağını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

10 Mart tarihi itibariyle Londra kulübü için birçok şey görünür şekilde değişti.

Kulübün stadyumu Stamford Bridge'de bulunan mağaza Perşembe sabahı itibariyle kepenk kapattı.

Mavi beyazlı takım 10 Mart itibariyle ürün satışı yapamayacak.

Yanı sıra gelecek maçlar için yeni maç bileti satışı da yapılamayacak.

Bu da sezonluk bilet sahipleri veya 10 Mart öncesi bilet alanlar dışında kimsenin Stamford Bridge'de maçlara giremeyeceği anlamına geliyor.

Ancak kulübün Avrupa arenasındaki maçları ile Federasyon Kupası karşılaşmaları için durum belirsiz.

BBC spor muhabiri Laura Scott, UEFA'nın yeni durum için yorum yapmadan önce "konuyu netleştirmeye çalıştıklarını açıkladığını" aktarıyor.

UEFA'nın cevabını aradığı soru, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde kulübün bilet satıp satamayacağı.

Transferler büyük belirsizlik içinde

Hükümet tarafından özel lisans verilen kulüp, çalışanlarının, futbolcularının ve çalıştırıcılarının maaşlarını ödemeye devam edebilecek.

31 Mayıs'a kadar geçerli bu lisans ligin bitimine kadar verildi ancak Maliye'nin istediği zaman lisansı geri alma hakkı bulunuyor.

Yaptırımlar süresince kulüp transfer yapamayacak, oyuncu satamayacak veya alamayacak.

Ellerindeki oyuncularla da yeni sözleşmeleri müzakere edemeyecek. Bu durum yaz sezonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları da belirsizlik içinde bırakıyor.

Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen gibi oyuncuları yakından ilgilendiren bir durum bu.

Takıma seyahat bütçesi sınırı koyuldu

Yaptırımlarla gelen dikkat çekici limitlerden biri de seyahat bütçesine ilişkin.

Hükümet kulübe, maç başına 20 bin poundluk seyahat bütçesi sınırı koydu.

Yaptırımlar 2 Mart'ta satışa çıkarılan kulübü bu bağlamda da etkiliyor.

İngiltere hükümeti, satışın gerçekleşebilmesi için, özel lisansa bir ek getirebilir.

Ancak Abramoviç ve kulüp eksenli belirsizliklerin, olası alıcıları etkileyebileceği ve süreci uzatabileceği de değerlendiriliyor.

Roman Abramoviç: Kulüp sahibini hedef alan yaptırımlar Chelsea takımını nasıl etkileyecek?
Roman Abramoviç: Kulüp sahibini hedef alan yaptırımlar Chelsea takımını nasıl etkileyecek?
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