Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz - Son Dakika
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz

12.05.2022 00:33

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus Dişişleri Bakanı Lavrov Avrupa'yı rahatlan bir açıklama yaptı. Lavrov, "Avrupa'da savaş istemiyoruz. Ancak Rusya'yı yenilgiye uğratmanın gerekliliğinden bahseden Batı'dır." dedi.

Russia Today'in (RT) internet sitesinde yayımlanan habere göre, Lavrov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Umman'da Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ikili, 24 Şubat'ta Moskova'nın askeri müdahalesinin ardından patlak veren Ukrayna krizinin yansımalarını ele aldı.

Lavrov görüşmede, "Ummanlı dostlarımıza Ukrayna'daki Rus askeri operasyonunun gelişmeleri hakkında bilgi verdik." diyerek, Umman'ın Ukrayna krizi konusundaki tutumunun yapıcı olduğuna ve ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı olduğuna inandıklarını dile getirdi.

"AVRUPA'DA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Lavrov, "Avrupa'da savaş istemiyoruz. Ancak Rusya'yı yenilgiye uğratmanın gerekliliğinden bahseden Batı'dır." dedi.
Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre de Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Lavrov ile görüşmesinde ülkesinin Ukrayna-Rusya krizinde müzakerenin önemini vurgulayan Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası çabaları desteklediğini ifade etti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Avrupa'yı rahatlatan açıklama: Savaş istemiyoruz

"BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE ÇÖZMEYE ÇAĞRIYORUZ"

Busaidi, "Umman, Ukrayna'daki durumu büyük bir ilgiyle takip ediyor ve tüm tarafları durumu ağırlaştırmamak için itidalli olmaya ve farklılıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyor." diye konuştu. Öte yandan Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u başkent Muskat'ta makamında kabul etti.

Kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya krizi ele alındı. Sultan Said, söz konusu krizin uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalmanın ve siyasi anlaşmaya varmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Savaş, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz - Son Dakika


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