Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Hitler Yahudi kökenliydi' sözlerinden sonra İsrail, Rusya'ya nota verdi - Son Dakika

Sergey Lavrov söz konusu ifadeleri, Pazar günü İtalyan TV programı Zona Bianca'ya verdiği röportajda sarf etti.Röportajda Lavrov'a Rusya'nın Ukrayna'yı işgal gerekçesi olarak öne sürdüğü "ülkeyi Nazilerden arındırmak" söyleminin nasıl mümkün olabileceği soruldu.

"HİTLER'İN YAHUDİ KÖKLERİ VARDI"

Rus bakan bu soruya, "Yanılıyor olabilirim ama Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Yahudi olması kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor. En büyük Yahudi karşıtlarının, yine Yahudiler olduğu söylenir" diye yanıt verdi.

RUSYA'NIN TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ İSRAİL DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Bakan Lavrov'un sözleri "feci" olarak nitelendirildi. Açıklamada, Lavrov'un ifadelerinin ardından Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ifade edildi.

HİTLER, 6 MİLYON YAHUDİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Nazi Almanyası, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi Soykırımı ile 6 milyon Yahudi'yi öldürmüştü. Rusya tarafından gelen bu açıklama, İsrail siyasetinde tepkiyle karşılandı.

İSRAİL BAŞBAKANI "YALAN" DEDİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Böylesi yalanlar, tarihin en korkunç suçlarından Yahudileri sorumlu tutmak ve böylelikle de Yahudilere zulmedenleri, bu mesuliyetten kurtarmak anlamına gelir. Bugün hiçbir savaş ne Yahudi soykırımıdır ne de soykırım gibidir"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett

"KURBANLARI SUÇLULARA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

Öte yandan İsrail'in İsrail'deki Yad Vaşem Soykırım Anma Merkezi Başkanı Dani Dayan da Lavrov'u kınadı. Dayan, "Sözlerinin pek çoğu absürt, yanıltıcı, tehlikeli. Her türlü kınamayı hak ediyor" dedi. Lavrov'un Yahudi soykırımının ters yöne çevrilmesi için uğraştığını belirten Dayan, "Hitler'in Yahudi kökenli olduğuna dair tamamen asılsız bir iddia ile kurbanları suçlulara dönüştürmek istiyor" dedi.

"İSRAİL HALKINA YÖNELİK BİR SALDIRI"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da Lavrov'un sözlerine sert tepki gösterdi. Twitter'da yaptığı paylaşımda Kuleba, "Lavrov, Rus seçkinlerinin köklü ansisemitist duygularını gizlemekten kendini alamadı. Çirkin sözleri, Başkan Zelenskiy'e, Ukrayna, İsrail ve Yahudi halklarına yönelik bir saldırıdır" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba

HİTLER'İN BÜYÜKBABASININ YAHUDİ OLDUĞU İDDİASI

Uzunca bir süredir Hitler'in kimliği belirsiz büyükbabasının Yahudi olduğu yönündeki kanıtlanmamış iddialar vardı. Bu iddialar Hitler'in avukatı Hans Frank'in açıklamalarıyla da körüklenmişti.

Anılarını 1953 yılında kaleme alan Frank, Hitler'in Yahudi soyuna sahip olduğu yönündeki söylentileri araştırması için kendisine talimat verdiğini söyledi. Frank, bu araştırmaların ardından Hitler'in büyükbabasının gerçekten Yahudi olduğuna dair bazı kanıtlar bulduğunu söyledi. Ancak komplo teorisyenleri arasında zemin kazanan bu iddia, pek çok tarihçi tarafından da şüpheyle karşılandı.