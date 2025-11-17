Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu - Son Dakika
Dünya

Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Rus güçleri, Ukrayna\'da Türk gemisini vurdu
17.11.2025 16:09
Rus güçleri, Ukrayna\'da Türk gemisini vurdu
Haber Videosu

Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı vurdu. Hasar alan gemideki 16 personel patlama riskine karşı tahliye edildi.

Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor. Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı dron ile vurdu. Saldırı sonrası Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama riski nedeniyle tahliye edildi.

MÜRETTEBAT GÜVENDE

16 kişilik mürettebat, acil durum prosedürleri doğrultusunda gemiyi emniyetli bir şekilde terk etti ve güvenli bir bölgeye yerleştirildi.

Saldırının ardından şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm personelimizin sağlık durumu iyidir. Saldırı sonrası gemide yangın devam etmekte olup, ilgili yerel makamlar ve yetkililerle koordinasyon halinde gerekli müdahaleler yürütülmektedir. Önceliğimiz mürettebatımızın güvenliği olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Orinda Denizcilik'e ait 9.353 dwt'lik Orinda adli 125 metre boyundaki LPG tankeri Nisan 2023'te Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekmişti.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'den konuyla ilgili yapılan açıklamada da herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığına dikkat çekildi.

Olayın ardından Romanya makamları, Ukrayna sınırındaki Plauru köyünü boşaltma kararı aldı.

RUSYA, UKRAYNA'NIN ENERJİ TESİSİNİ DE VURMUŞTU

Rusya ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait Odessa'daki enerji tesisine düzenlediği saldırı sonucunda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı. Yetkililer, 4 bin haneye yedek hatlar kullanılarak yeniden elektrik verildiğini, 32 bin 500 hanedeki onarım çalışmalarının ise uzun süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Dünya, Lpg

Son Dakika Dünya Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu - Son Dakika
