Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı

Ukrayna cephesinde görev yapan bir Rus komutanın, disiplin cezası olarak askerlerine insanlık dışı muamelede bulunduğunu gösteren görüntüler kamuoyuna yansıdı.
Görüntülerde, savaşmayı reddettikleri veya görev yerlerini terk ettikleri iddia edilen askerlerin dondurucu soğukta soyularak ağaçlara bağlandığı görülüyor.
Daily Mail'in aktardığı habere göre, yarı çıplak haldeki askerlerin boyunlarına "aptal", "alkolik", "korkak" gibi ifadelerin yazılı olduğu tabelalar da asıldı. Bir askerin boynundaki tabelada ise "Komutan hakkında şikayette bulundum" yazdığı fark edildi.
Videoda küfürler savuran komutanın, ağaca bağladığı askerlerin diğer birliklerin hayatını tehlikeye attığını iddia ettiği ve bazı askerleri darbettiği duyuluyor. Askerlerin özür dileyerek bir daha aynı hatayı yapmayacaklarını söyledikleri anların yanı sıra bazı askerlerin kar yemeye zorlandığı anlar da kayda geçmiş durumda.
