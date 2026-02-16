Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı - Son Dakika
Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı

Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı
16.02.2026 18:55
Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı
Ukrayna cephesinde görev yapan bir Rus komutanın, savaşmayı reddettikleri ya da görev yerlerini terk ettikleri iddia edilen askerleri dondurucu soğukta soyup ağaçlara bağladığını gösteren görüntüler kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde boyunlarına "aptal", "alkolik", "korkak" ve "komutan hakkında şikâyette bulundum" yazılı tabelalar asılan askerlerin hakarete uğradığı ve darbedildiği görüldü.

Ukrayna cephesinde görev yapan bir Rus komutanın, disiplin cezası olarak askerlerine insanlık dışı muamelede bulunduğunu gösteren görüntüler kamuoyuna yansıdı.

DONDURUCU SOĞUKTA AĞAÇLARA BAĞLADI

Görüntülerde, savaşmayı reddettikleri veya görev yerlerini terk ettikleri iddia edilen askerlerin dondurucu soğukta soyularak ağaçlara bağlandığı görülüyor.

Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı

BOYUNLARINA TABELALAR ASTI

Daily Mail'in aktardığı habere göre, yarı çıplak haldeki askerlerin boyunlarına "aptal", "alkolik", "korkak" gibi ifadelerin yazılı olduğu tabelalar da asıldı. Bir askerin boynundaki tabelada ise "Komutan hakkında şikayette bulundum" yazdığı fark edildi.

Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı

HAKARETLER SAVURUP DARBETTİ

Videoda küfürler savuran komutanın, ağaca bağladığı askerlerin diğer birliklerin hayatını tehlikeye attığını iddia ettiği ve bazı askerleri darbettiği duyuluyor. Askerlerin özür dileyerek bir daha aynı hatayı yapmayacaklarını söyledikleri anların yanı sıra bazı askerlerin kar yemeye zorlandığı anlar da kayda geçmiş durumda.

Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı

İnsan Hakları, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya

SON DAKİKA: Rus komutan, kendi askerlerini soyup dondurucu soğukta ağaçlara bağladı - Son Dakika
