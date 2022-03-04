Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı? - Son Dakika
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Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?

04.03.2022 12:34

Rus saldırısı sonrası yangın çıkan Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyüğü ve dünyanın da en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Savaşın 9. gününde de Rus birlikleri Zaporijya Nükleer Santrali'ne de girdi. İşte ZaporijyaNükleer Santrali'nde bilmeniz gereken her şey.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

ZAPORİJYANÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Ukrayna'da 4 tesiste 15 faal nükleer reaktör bulunuyor. Ukrayna'nın Enerhodar kentinde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali ülkede kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?

Zaporijya Nükleer Santrali Güneydoğu Ukrayna'da , Dinyeper Nehri üzerindeki Kakhovka Rezervuarı'nın güney kıyısında, Enerhodar şehri yakınlarındadır.

ZAPORİJYANÜKLEER SANTRALİ NE ZAMAN KURULDU?

Santral , her biri 950 MW e üreten ve toplam 5.700 MW e güç çıkışı sağlayan 6 adet VVER-1000 basınçlı hafif su nükleer reaktörüne (PWR) sahiptir . İlk beşi 1985 ve 1989 arasında art arda çevrimiçi hale getirildi ve altıncısı 1995'te eklendi. Santral, ülkenin nükleer enerjiden elde edilen elektriğinin yaklaşık yarısını ve üretilen toplam elektriğin beşte birinden fazlasını üretiyor. Zaporijya kömür santrali yakındadır.

2017'de ünite 3'te modernizasyon çalışması tamamlanarak 2027'ye 10 yıllık bir kullanım ömrü uzatıldı. 2021'de ünite 5'te modernizasyon çalışması tamamlandı ve 10 yıllık bir kullanım ömrüne imkan verildi.

NE OLDU?

3 Mart 2022'de Rus kuvvetleri santralin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Enerhodar belediye başkanı Dmitri Orlov Telegram'da nükleer santralde bulunan bazı binaların Rus kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışları nedeniyle yandığını duyurdu. Orlov yaptığı açıklamada "Altı üniteden biri yanıyor, reaktör tadilatta ve çalışmıyor, ancak nükleer yakıt içeriyor. İlk raporlar, bu süre zarfında radyasyon seviyelerinin normal kaldığını, yangının temel ekipmana zarar vermediğini ve personelin daha fazla hasarı önlemek için harekete geçtiğini" belirtti.

Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, "Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı." ifadesine yer verildi.

Rus tanklarının, dün akşam saatlerinde santralin yakınındaki bir kasabaya girdiği belirtilmişti.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA NE OLUR?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, nükleer santralde olası bir patlamanın Çernobil'den on kat daha büyük olacağını belirtti.

"RADYASYON SEVİYESİ NORMAL SEYRİNDE"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.

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Son Dakika Dünya Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı? - Son Dakika


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