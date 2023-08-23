Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var - Son Dakika

Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var

Son Güncelleme: 23.08.2023 21:03

Moskova yönetimine karşı ayaklanan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'i taşıyan uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddia edildi. Öte yandan Rus lider Putin'in, yıllar önce verdiği bir röportajda sarf ettiği 'Affetmeyeceğim tek şey ihanet.' sözleri yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda Moskova yönetimine karşı ayaklanan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'i taşıyan uçağın düşmesinin dünyada yankıları sürüyor. Uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddiası ortalıkta dolaşırken akıllara Rus lider Putin'in "Affetmeyeceğim tek şey ihanet." sözü geldi.

Kendisiyle ilgili bir röportajda, "Affetmeyeceğim tek şey ihanet." sözlerini kullanan Putin'in o videosu, Prigojin'in uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

BELARUS'A GİDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

PUTİN WAGNER GRUBUNA SESLENMİŞTİ

Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor
21:00 Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var
20:55 Son Dakika: Aslan Avrupa sahnesinde! Molde-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
20:36 Wagner lideri Prigojin'i taşıdığı iddia edilen uçağın düştüğü anlar görüntülendi
20:13 Son Dakika! Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü: 10 ölü
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'deki orman yangına ilişkin açıklama: Yayılması durduruldu
19:43 A Milli Kadın Voleybol Takımı Yunanistan'a set vermedi
19:34 İsmail Kartal, Altay hakkındaki kararını verdi
19:29 Soğanlı Vadisi turist akınına uğradı
19:07 Alman hükümeti, çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyacak yasa tasarısını onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 21:23:11. #1.11#
SON DAKİKA: Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement