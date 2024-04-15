Rust Filmi Setindeki Kazada Silah Sorumlusuna Hapis Cezası - Son Dakika
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Rust Filmi Setindeki Kazada Silah Sorumlusuna Hapis Cezası

Rust Filmi Setindeki Kazada Silah Sorumlusuna Hapis Cezası

Oyuncu Alec Baldwin'in Rust filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i ölürdüğü olayla ilgili setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'e 18 ay hapis cezası verildi. Gutierrez-Reed, kasıtsız insan öldürme suçlamasından suçlu bulunmuş ve en yüksek cezayı almıştır. Kanıtlarla oynama suçlamasından ise beraat etmiştir. Hutchins'ın ailesi ise bu kararın yetersiz olduğunu belirterek, suçlu olan herkese gerekli cezaların verilmesini istemektedir. Baldwin'in davası ise Temmuz ayında görülecektir.

15.04.2024 22:19
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Oyuncu Alec Baldwin'in Rust filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i ölürdüğü olayla ilgili setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'e 18 ay hapis cezası verildi.

26 yaşındaki Gutierrez-Reed, Mart ayında "kasıtsız insan öldürme” suçlamasından suçlu bulunmuştu.

Gutierrez-Reed, alabileceği en yüksek cezayı aldı.

2021 yılında gerçekleşen olayla ilgili kanıtlarla oynama suçlamasından ise beraat etti.

Savcılar, Gutierrez-Reed’in silahın kurusıkı mermilerle dolu olduğunu doğrulama görevini yerine getirmediğini aktardı.

Savcı Kari T Morrissey, davanın kapanış konuşmasında “güvenlik hatalarının bir insanın ölümüne yol açtığını” dile getirdi.

Morrissey, jüriye yaptığı konuşmada Gutierrez-Reed’in gerçek kurşunların kurusıkılarla yer değiştirdiğini fark etmeyerek “savsak, dikkatsiz ve düşüncesiz” davrandığını kaydetti.

Savcılar, Gutierrez-Reed’in California’daki evinden film setine gerçek mermileri getirdiğini, bu mermilerin 12 gün boyunca film setine yayıldığını kaydetti.

Savcı Morrissey, 26 yaşındaki Gutierrez-Reed’in, mermileri bilerek sete getirmediğini, ancak “kariyeriyle kurbanlardan daha çok ilgili olduğunu” dile getirdi.

Gutierrez-Reed’in polis memurları tarafından götürülürken annesine, “Her şey düzelecek” dediği görüldü.

Aile, sorumlu herkesin cezalandırılmasını istiyor

Ölen Hutchins'ın ailesi ise bu kararın yetersiz olduğunu, suçlu olan herkese gerekli cezaların verilmesini beklediklerini aktardı.

65 yaşındaki Baldwin’in "kasıtsız insan öldürme" suçlamasıyla ilgili davası ise Temmuz ayında görülecek.

New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda gerçek mermi ile yaralanan Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Sette silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada gerçek mermilerin nereden geldiğini bilmediğini kaydetmişti.

Aynı açıklamada, yapımcıları, iş yeri güvenliğini tehlikeye atacak adımlar atmakla suçladı.

Alec Baldwin, 19'uncu yüzyıl kovboy filminde hem başroldeydi hem de filmin prodüktörüydü.

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de "soğuk silah" ifadesiyle dolu olmadığını söyledi.

Dave Halls isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade etmişti.

Halls'a silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor.

Gerçek merminin nasıl olup da sete geldiği polis soruşturmasının merkezinde yer alıyordu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Rust Filmi Setindeki Kazada Silah Sorumlusuna Hapis Cezası - Son Dakika

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