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Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası! - Son Dakika

Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası!

20.02.2022 11:17
Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası!

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Biden, bize istihbarat bilgilerini paylaştı ve Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i çembere alacak şekilde bir istila planı hazırladığını söyledi." ifadelerini kullandı.

2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle alevlenen Moskova- Kiev geriliminde gergin bekleyiş devam ederken, İngiltere'den endişe yaratan bir açıklama geldi.

"1945'TEN BERİ GÖRÜLEN EN BÜYÜK SAVAŞI PLANLIYORLAR"

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planladığını" söyledi.

BIDEN'IN İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YAPTIĞININ ALTINI ÇİZDİ

BBC'ye konuşan Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi başta olmak üzere batılı liderlerle istihbarat paylaşımı yaptığının da altını çizdi. Johnson, "Biden, bize istihbarat bilgilerini paylaştı ve Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i çembere alacak şekilde bir istila planı hazırladığını söyledi" dedi. Johnson, Rusya'nın Donbas üzerinden Ukrayna'ya girmeyeceğine aksine Belarus üzerinden Kiev'i kuşatacağını dile getirdi.

Bu iddia doğruysa çok vahim! Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

"İŞARETLER İŞGAL İÇİN HAZIRLIKLARIN BAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR"

İngiltere Başbakanı Johnson, "Bütün işaretler işgal için hazırlıkların başladığını gösteriyor. Ben boyut olarak 1945'ten beri Avrupa'daki en büyük savaşla karşı karşıya kalacağımızdan korkuyorum" yorumunu yaptı.

"SADECE UKRAYNALILAR DEĞİL, GENÇ RUSLAR DA ÖLECEK"

Johnson sadece Ukraynalıların ölmeyeceğini, genç Rusların da öleceğine vurgu yaparak, kaybın her iki taraf için de büyük olabileceğini dile getirdi.

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Son Dakika Dünya Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası! - Son Dakika Dünya


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