Rusya, Batı yaptırımlarıyla mücadele için kripto para işlemlerini kullanmayı planlıyor - Son Dakika
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Rusya, Batı yaptırımlarıyla mücadele için kripto para işlemlerini kullanmayı planlıyor

Rusya, Batı yaptırımlarıyla mücadele için kripto para işlemlerini kullanmayı planlıyor

Rusya, Batı'nın mali yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra Türkiye, Çin, Hindistan ve BAE gibi ticari ortaklarıyla işlemlerini yavaşlatmıştır. Bu sorunu aşmak için Rusya, uluslararası ödemelerde kripto para işlemlerini kullanmayı planlamaktadır. Rusya Finansal İzleme Servisi, ülkenin kripto para ödemeleri için altyapı çalışmalarına hız vermesi gerektiğini belirtmiştir. Rusya Merkez Bankası da ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından birinin ödemeler olduğunu kabul etmiştir. Rusya ayrıca, kripto para madenciliğini düzenlemek için çalışmalar yapmaktadır.

18.07.2024 14:44
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Rusya- Ukrayna savaşının ardından Batı'nın mali yaptırımlarıyla yüzleşen Rusya'nın Türkiye, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ana ticari ortaklarıyla işlemleri önemli ölçüde yavaşladı.

Ülke, bu sorunu uluslararası ödemelerde kripto para işlemlerinin kullanılmasının önünü açan bir düzenlemeyle aşmaya çalışıyor.

Reuters haber ajansına göre düzenlemenin 23 Temmuz'da Rus parlamentosuna sunulması bekleniyor.

Bundan önce bir değerlendirme paylaşan Rusya Finansal İzleme Servisi, ülkenin kriptopara ödemeleri için altyapı çalışmalarına hız vermesi gerektiğini açıkladı. Bunu yaparken risklerin de dikkate alınması gerektiğinin altı çizildi.

Servisin başındaki Yuri Chekhanchin, "Özellikle yaptırımlarla karşılaşan işletmeler, uluslararası pazarlara girmeleri gerektiğinde her zaman standart yöntemleri kullanamadıkları için bu bir ihtiyaç" dedi.

Chekhanchin, isim vermeden bazı ülkelerdeki gevşek kripto para düzenlemelerinin ana risk olduğunu belirtti ve İzleme Servisinin Rus yasalarına aykırı işlemleri engelleme hakkı olduğunu ekledi.

Rusya'da kripto para ödemeleri yasal değil ve düzenlemenin sadece uluslararası ödemeleri kapsaması bekleniyor.

Rusya Merkez Bankası bundan önce yaptığı açıklamalarda ülke ekonomisinin karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin ödemeler olduğunu kabul etmişti.

Rusya ve İran merkez bankaları dijital para altyapılarını bağlantılı hale getirerek iki ülke arasındaki finansal işlemleri kolaylaştıracak bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Benzer pazarlıkların Çin ve Belarus ile de sürdüğü bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım uyguladığı Venezuela geçtiğimiz yıldan bu yana petrol ticaretinde popüler kripto para Tether (USDT) kullanımına geçiş yapıyor.

En büyük kripto madencilerden biri

Rusya dünyanın en faz kripto madencilik yapan ülkelerinden biri.

Kripto paraların Rus ordusuna bağış yapmak için ve ülke dışındaki Rusların para gönderirken Batı yaptırımlarını aşmasında kullanıldığı tahmin ediliyor.

Buna karşılık kripto piyasalar da Batı yaptırımlarından etkileniyor.

Örneğin geçen hafta Letonya'nın Mali Suç Soruşturma Servisi (FNTT), Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği için kripto ödeme hizmeti sağlayıcısı Payeer'e 10 milyon dolarlık rekor bir para cezası vermişti.

Rusya, kripto para madenciliğine başta yoğun elektrik tüketimi olmak üzere farklı nedenlerle düzenlemeler getirmek istiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kripto para madenciliğin düzenlenmesi için talimat verdiğini söyledi:

Rusya lireri "Bu faaliyetin vergilendirilmesi ve kotalar da dahil olmak üzere, Rusya'da dijital para madenciliğinin düzenlenmesine ilişkin talimatları vermiş bulunuyorum." dedi.

Putin ayrıca, kripto para madenciliği çiftliklerindeki yoğun elektrik tüketiminin Sibirya'nın bazı kesimlerindeki elektrik tedarikini riske attığını belirtti.

Bölgedeki düşük elektrik fiyatlarından faydalanmak isityenler, bölgede çok sayıda kripto para çiftliği kurdu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Rusya, Batı yaptırımlarıyla mücadele için kripto para işlemlerini kullanmayı planlıyor - Son Dakika

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