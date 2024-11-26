Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi - Son Dakika
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Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Kursk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle yeniden saldırılar düzenlediğini ve buna yanıt verileceğini bildirdi. Bakanlık, 23 ve 25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen saldırıda kullanılan ATACMS füzelerinin kalıntılarını ilişkin fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

26.11.2024 19:09
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Kursk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle yeniden saldırılar düzenlediğini ve buna yanıt verileceğini bildirdi.

RUSYA, ABD YAPIMI 5 ADET ATACMS FÜZESİYLE VURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 3 günde Kursk bölgesindeki unsurlara yönelik saldırılarda Batılı uzun menzilli silahlar kullandığı belirtildi. Açıklamada, "23 Kasım'da Amerikan yapımı 5 adet ATACMS füzesiyle S-400 füze sisteminin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi. Bunların 3'ü Pantsir Hava Savunma Sistemince yok edildi, 2'si ise hedefine ulaştı. Saldırı sonucunda hava savunma sistemi hasar gördü, askeri personel yaralandı." ifadelerine yer verildi.

"YANIT VERME YÖNÜNDE HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

25 Kasım'da da Kursk Vostoçnıy Havaalanı'na yönelik düzenlenen saldırıda 8 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunların 7'si Pantsir sistemiyle düşürüldü, 1'i ise hedefine ulaştı. Füze parçalarının düşmesi sonucu 2 Rus askeri hafif yararlandı, altyapı tesislerinde hasar oluştu. Saldırıya uğrayan noktalar incelendi ve Ukrayna ordusunun Amerikan yapımı ATACMS füzelerini kullandığı tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, durumu kontrol altında tutuyor ve yanıt verme yönünde hazırlıklar yapıyor."

FÜZE KALINTILARININ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Bakanlık, 23 ve 25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen saldırıda kullanılan ATACMS füzelerinin kalıntılarını ilişkin fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti. Putin ayrıca, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı. ABD yönetimi ise dün Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönündeki haberleri teyit etmişti.

Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı \'Yanıt verilecek\' dedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • McA !:
    Devlet Bahçeli den randevu talep edin size taktiği versin. Sapan ile indiriyoruz biz füzeyi siz çok geri kalmışsınız coooook 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ah batı ah bu ölenlerin vebali abd ve batı yazıklar olsun 2 0 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    dünyada zulüm abd isteği ile olur, 1 0 Yanıtla
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