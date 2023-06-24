Rusya'da darbe ihtimaline karşı askeri araçlar sokağa indi: Wagner grubu nedir, ne kadar askerden oluşuyor?

Wagner Grubu olarak bilinen PMC Wagner, Rus paramiliter örgütü olarak tanınıyor. Rusya'nın paralı askerleri olarak bilinen Wagner Grubu, Vladimir Putin'in özel ordusu olarak da tanımlanabilir. Paramiliter ordu olarak tanımlanan bu grup, Rusya ordusunun resmi olarak faaliyet gösteremediği alanlarda faaliyet gösteriyor. Sayıları net olarak bilinmese de Wagner grubunun 50 bin kişiden oluştuğu konuşuluyor.

UKRAYNA SAVAŞI İLE ÜNLENDİLER

Çoğu kaynakta 2014 yılında kurulduğu açıklanan Wagner grubu, özellikle Ukrayna'daki savaş sırasında ününü tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca Wagner grubu Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki savaşlarda da Rus hükümetinin yanında bulunmuştur.

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PUTİN'İN ÖZEL ORDUSU OLARAK TANIMLANIYORLAR

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askeri müteahhitlerin resmi olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet gösteriyor. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

WAGNER ORDUSU KURUCUSU KİMDİR?

Grubun, Putin'le yakın bağları olan bir iş adamı olan Yevgeny Prigozhin'e ait olduğuna veya finanse edildiğine inanılıyor. Prigozhin, Wagner grubuyla bağlantısını yıllarca inkar ettikten sonra, Eylül 2022'de paramiliter grubu 'kurduğunu' itiraf etti.

KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYORLAR?

Aralık 2022'de Pentagon'dan John Kirby, Wagner grubunun 10.000 müteahhit ve 40.000 hükümlü dahil 50.000 savaşçısı olduğunu iddia etti.