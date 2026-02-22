Rusya\'da hapis yatmamak için ölümünü kurgulayan eski bakan yardımcısı yakayı ele verdi

Rusya'da 2012 yılında yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlarından mahkûm edilen Astrahan Bölgesi eski Konut Bakan Yardımcısı Marianna Stupina'nın, hapis cezasından kurtulmak için akıllara durgunluk veren bir planla kendi ölümünü kurguladığı ortaya çıktı. Yıllarca başka bir eyalette sahte kimlikle yaşayan ve resmi kayıtlara göre ölü kabul edilen eski bürokrat, tesadüf eseri bir cinayet soruşturması sırasında yakayı ele verdi.

EŞİ DE İŞİN İÇİNDE

Rusya Soruşturma Komitesi'nden sızan bilgilere göre Stupina, 7 yıllık hapis cezasından kaçmak için akıl almaz bir yöntem izledi. Tataristan bölgesine kaçan eski bakan yardımcısı, burada kayıp ilanlarını takip ederek kendisine fiziksel olarak benzeyen bir kadının cesedinin bulunmasını bekledi. Uygun ceset bulunduğunda ise eşi devreye girdi; morga giderek cesedi Stupina'ya aitmiş gibi teşhis etti. Hatta inandırıcılığı artırmak için ceset üzerindeki bir sezaryen izini "eşine ait bir işaret" olarak sundu.

14 YIL BOYUNCA HAYALET GİBİ YAŞADI

The People'ın Rusya basınından derlediği bilgilere göre, düzenlenen sahte ölüm belgesiyle resmi olarak "ölü" kabul edilen Stupina hakkındaki tüm davalar düşürüldü. Ancak gerçekte Stupina, başka bir kadına ait pasaportun fotokopisini kullanarak yeni bir kimlikle gizli bir hayat sürdü. Bu süreçte ailesiyle bağını hiç koparmadığı, kızının telefon kayıtlarının incelenmesiyle ve eşinin sonradan gelen itiraflarıyla kesinleşti.

YALANI CİNAYET SORUŞTURMASI BOZDU

Filmleri aratmayan bu kaçış öyküsü, yetkililerin eski bir çifte cinayet dosyasını yeniden açmasıyla son buldu. Cinayet soruşturması sırasında izlerin eski bakan yardımcısının çevresine uzanması üzerine polis, "ölü" kabul edilen kadının aslında yaşadığını tespit etti. Yapılan baskında Stupina, saklandığı evde kimliğini gizlemek için kullandığı belgelerle birlikte kıskıvrak yakalandı.

HEM ESKİ HEM YENİ CEZALARIYLA YÜZLEŞECEK

Yıllar sonra adalete teslim edilen eski Bakan Yardımcısı Marianna Stupina, cezaevine gönderilirken, 2012'den kalan yolsuzluk cezasının yanı sıra "ölümünü sahte olarak düzenleme", "kamu kurumlarını yanıltma" ve "evrakta sahtecilik" gibi suçlardan hazırlanan yeni bir iddianameyle de yargılanacak.