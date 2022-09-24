Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır - Son Dakika
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Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır

24.09.2022 15:48

'Putin'in demir bebeği' olarak anılan sunucu Olga Skabeyeva, Batı'nın Rusya'yı yenemeyeceğini söylerken, "Rusya; Kiev, Londra ve Washington'u yok edecek. Ne istiyorlar? Rusya'ya karşı bir zafer istiyorlar. Nükleer patlama olmadan Rusya'ya karşı zafer imkansızdır" ifadelerini kullandı.

Rusya'da Devlet Başkanı Putin yanlısı bir televizyon kanalında çalışan sunucu Olga Skabeyeva, son söylemleriyle dünyada manşetlerde yer aldı. Skabeyeva, İngiltere ve Batı'nın bir "Armageddon" ( Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.) ile karşı karşıya olduğunu söyleyip Moskova'ya yönelik tehditlerinin dünya çapında yıkıma yol açacağını söyledi.

NÜKLEER PATLAMAYI İŞARET ETTİ

"Demir Bebek" adıyla anılan Olga, İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un Rusya'yı yenmeye çalışarak dünya adına büyük bir felaket yaşamayı göze aldığını ve bir 'nükleer patlama' olmadan zaferin imkânsız olduğunu söyledi.

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"NÜKLEER SİLAHLARIMIZ 3 ŞEHRİ YOK EDECEK"

Sert söylemlerine devam eden Olga Skabeyeva; Rusya'nın Kiev, Londra ve Washington'u yok edeceğini söyledi. Ayrıca sunucu, nükleer savaşın Batı'nın neden olduğu bir 'gerçek' olacağı konusunda dünyayı uyardı. Rusya lideri Putin de bu hafta Batı'ya yönelik nükleer tehditte bulunmuş ve "Blöf yapmıyorum" demişti.

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TRUSS'IN KONUŞMASINDAN SONRA DİLİNİ SERTLEŞTİRDİ

Çıkan haberlerde, Skyabeyeva'nın tehdit içerikli açıklamalarının Truss'un Putin'in bu hafta kısmi seferberlik açıklamasından sonra BM'de yaptığı ve savaşı Rusya adına 'feci başarısızlık' olarak değerlendirdiği konuşmasına yanıt olarak geldiği şeklinde yorumlandı.

"NÜKLEER PATLAMA OLMADAN RUSYA'YI YENMEK İMKANSIZ"

Skabeyeva "Ne istiyorlar? Rusya'ya karşı bir zafer istiyorlar. Nükleer patlama olmadan Rusya'ya karşı zafer imkansızdır." sözlerini kullandı ve "Ülkemizin yok edilmesine izin vermeyeceğimiz için dışlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır - Son Dakika
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