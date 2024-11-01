Rusya'da Tereyağı Fiyatları Hızla Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Rusya'da Tereyağı Fiyatları Hızla Artıyor

Rusya\'da Tereyağı Fiyatları Hızla Artıyor

Ukrayna savaşı etkisiyle Rusya'da tereyağı fiyatları %25,7 arttı; ithalat yetersiz kalıyor.

01.11.2024 05:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya’da, Ukrayna savaşının etkileri tereyağı fiyatlarında kendini gösteriyor. Her ne kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomilerinin silahlanmayı ve gıda tedariğini kaldırma gücünde olduğunu söylese de tereyağı fiyatları hızla artıyor.

Reuters’ın haberine göre Rusya’nın devlet istatistik kurumu verileri, bir paket tereyağı fiyatının Aralık ayından bu yana yüze 25,7 oranında arttığını gösteriyor.

Ajansın haberinde fiyatları dizginlemek için Belarus’tan yapılan tereyağı ithalatının yeterli gelmediği, bu yüzden Türkiye, İran ve Hindistan’dan büyük sevkiyatların beklendiği öne sürüldü.

Reuters muhabirleri, Moskova'da "Brest-Litovsk" yüksek kalite tereyağı fiyatının, yıl başından bu yana yüzde 34 artarak 240 rubleye yani 2,5 dolara kadar yükseldiğini saptadı.

Rusya'nın popüler bir Telegram kanalındaki ekonomistler, bu fiyat artışıyla ilgili olarak, "Tereyağında kıyamet kopuyor; tereyağında geçen yıl yumurta fiyatlarında yaşanan durum tekrarlanırsa şaşırmayız” dedi.

Daha önce de yumurta fiyatları tüketiciler arasında paniğe yol açmıştı.

Rus basınına göre fiyatlardaki bu hızlı artış, bazı marketlerde tereyağı hırsızlıklarının ortaya çıkmasına yol açtı; bazı dükkanlar tereyağı paketlerini plastik kutulara koyarak hırsızlığı önlemeye çalışıyor.

Çoğu gelişmiş ekonomiden daha iyi büyüme rakamları

Yetkililer, Ukrayna’daki savaşın halkın günlük yaşamını etkilememesi için büyük çaba gösteriyor.

Tarımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitry Patrushev, hükümetin tereyağı fiyatlarını takip ettiğini belirtti.

Büyük süt ürünleri üreticileri ile bir araya gelerek ithalatın artırıldığını açıkladı.

Süt fiyatları da hızla yükselirken, faiz, yakıt ve ulaştırma gibi tereyağı fiyatlarını etkileyen diğer kalemlerde de artış görülüyor.

Rusya, savunmasına Soğuk Savaş’tan beri en büyük harcamasını yapıyor.

Rusya ekonomisi, savaşın yüküne ve Batı ülkelerinin yaptırımlarına rağmen ABD ve Avrupa’nın çoğu büyük ülkesinden daha hızlı büyüdü.

Geçen yıl büyüme yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

IMF bu yıl da yüzde 3,2 büyüme ile Rusya’nın İngiltere, Fransa ve Almanya’dan daha iyi bir performans göstermesini bekliyor.

Artan fiyatlarla mücadele etmek için ise Rusya Merkez Bankası faizleri yüzde 21’e çıkardı.

Kurum, bu yıl enflasyonun yüzde 8- 8,5 oranında olmasını bekliyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Ekonomi, Türkiye, Ukrayna, Aralık, Tarım, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da Tereyağı Fiyatları Hızla Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 08:03:12. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da Tereyağı Fiyatları Hızla Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.