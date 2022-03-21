Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklama geldi: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız - Son Dakika
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Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklama geldi: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız

21.03.2022 22:34

Rusya-Ukrayna savaşında kilit konumda yer alan Türkiye hakkında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız" sözleri yer aldı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nden çarpıcı bir açıklama geldi.

"MİNNETTARIZ"

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız." ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız

"DONBAS'A SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ"

Açıklamanın devamında, "Bununla birlikte şu anda Donbas'a seyahat etmekten ve özellikle de silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz" denildi.

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Ukrayna, Türkiye, Ankara, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklama geldi: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız - Son Dakika


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