Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir - Son Dakika
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Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir

07.10.2022 15:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehditleri sürerken uzmanlar böyle bir durumda nükleer parçacıkların Türkiye'yi de etkileyebileceğini belirtti. Romanya'daki Bükreş Üniversitesi'nde görevli Profesör Viorel Badescu, Karadeniz'de nükleer bomba patlatılması durumunda zehirli gaz bulutlarının insanların ve hayvanların ölümüne neden olabileceğini ve tsunamiyle birlikte 2 metrenin üzerinde dalgalar oluşabileceğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken uzmanlar ve yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah açıklamalarını konuşmaya devam ediyor. Savaş devam ederken nükleer silah kullanılabileceğini söyleyen Putin'in açıklamaları sonrasında yetkililer ve bilim insanlarından endişe yaratan yorumlar geldi.

"OLASI BİR DENEME BÖLGEDEKİ ÜLKELERİ ETKİLEYECEK"

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun'da yer alan haberde Putin'in Karadeniz'de olası bir atom bomba denemesi yapmasının bölgedeki ülkeleri etkileyebileceği belirtildi. Karadeniz'de denenecek bir atom bombasının hem zehirli gaz tabakası yaratabileceği hem de bir tsunamiyi tetikleyebileceği kaydedildi.

"PUTİN NÜKLEER BOMBAYI KARADENİZ'DE ÇALIŞTIRABİLİR"

Putin'in açıklamaları sonrasında NATO'nun bölgedeki gelişmeleri daha da yakından izlediği belirtilirken haberde, "Rusya'nın atom bombasını bir testte ya ıssız bir yerde ya da Karadeniz'de yapması olası. Savunma kaynakları, Putin'in Karadeniz'de nükleer bombayı çalıştırabileceğini söylüyor. Bu denize Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'ın yanı sıra NATO ülkeleri Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın da kıyısı bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

"ZEHİRLİ GAZ BULUTUNA KADAR SIKINTILI SONUÇLAR ORTAYA ÇIKAR"

Romanya'daki Bükreş Üniversitesi'nde görevli Profesör Viorel Badescu, Karadeniz'de nükleer bomba patlatılması ile ilgili birkaç yıl önce bilimsel bir makale yazdığını hatırlattı. Badescu, "Rusya'nın denizde deneme yapması mantıklı değil.Fakat böyle bir gelişme olursa, tsunamiden denizden yükselecek zehirli gaz bulutuna kadar birçok sıkıntılı sonuç ortaya çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Haritada olası bir atom bombası denemesinde Türkiye'nin de etkilenecek ülkeler arasında gösterildiği görülüyor.

"İNSANLARDA VE HAYVANLARDA ÖLÜME SEBEBİYET VEREBİLİR"

Badescu, "İki olay meydana gelebilir. Bunlardan birincisi nükleer patlama ile birlikte kıyı bölgelerini etkisi altına alabilecek bir tsunami dalgası. İkinci olarak da nükleer bomba sonrasında denizden gökyüzüne yayılacak gaz tabakası oluşumu" dedi. 2006 yılında, "Karadeniz'in Batı Bölgelerine Göktaşı Düşmesi ya da Atom Bombası Atılmasının Zehirli Etkileri" başlığıyla bir makale yazan Profesör Badescu, her iki senaryoda da çok ciddi bir enerjinin denize gönderileceğini söyledi. Karadeniz'de hidrojensülfir oranının yüksek olması dolayısıyla zehirli gaz yayılma olasılığının daha yüksek olduğunu dile getiren Badescu, "Yüksek oranda zehirli gaz solunması insanlarda ve hayvanlarda ölüme sebebiyet verebilir" dedi.

"2 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DEV DALGALAR MEYDANA GELECEK"

Sözcü'de yer alan haberde bu gazı uzun süre solumanın beyne zarar verebileceği de belirtildi. Bomba yüzünden oluşan hava gazının insanları etkilemesinin ise bombanın denizde hangi noktaya atıldığıyla bağlantısı olacağını da dile getirdi. Profesör Badescu ayrıca, atom bombasının denize atılması durumunda tsunami oluşabileceğini söylerken bunun da yaklaşık 2 metre yüksekliğinde dalgalara sebebiyet verebileceğini vurguladı. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan yerleşim yerlerinde hayatın olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

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