Rusya, ''dost olmayan'' adımları nedeniyle Ermenistan'a nota verdi - Son Dakika

Rusya, ''dost olmayan'' adımları nedeniyle Ermenistan'a nota verdi

Son Güncelleme: 08.09.2023 21:35

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nün onaylama sürecinin başlatılması, Ermenistan Başbakanı'nın eşi Anna Hakobyan'ın, Kiev'deki Nazi rejimine insani yardım ulaştırmak için Kiev'e gitmesi gibi bir dizi ''dost olmayan'' adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota verdi. Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vagharshak Harutyunyan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ve kendisine sert bir sunum yapıldığı aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son dönemde "dost olmayan" adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota verdi.

"SİYASİ ELİTLER İLİŞKİLERİ SORGULUYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermeni "siyasi elitlerin" son dönemde, Rusya ile ikili ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) nezdindeki ilişkileri sorguladığı belirtildi.

"ERMENİSTAN YÖNETİMİ DOST OLMAYAN ADIMLAR ATMIŞTIR"

Ermenistan'ın, Azerbaycan'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik Rusya ile varılan üçlü anlaşmaların geçerliliğini de sorguladığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bu bağlamda Ermenistan yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nün onaylama sürecinin başlatılması, Ermenistan Başbakanı'nın eşi Anna Hakobyan'ın, Kiev'deki Nazi rejimine insani yardım ulaştırmak için Kiev'e gitmesi ve ABD'nin katılımıyla Ermenistan topraklarında askeri tatbikatların düzenlenmesiyle ilgili son günlerde bir dizi dost olmayan adım atmıştır."

MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Söz konusu nedenlerden ötürü Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vagharshak Harutyunyan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "Kendisine sert bir sunum yapıldı ve protesto notası iletildi. Notada, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan'ın 6 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya ve bir bütün olarak Rusya Dışişleri Bakanlığına yönelik hakarete varan açıklamalarının kabul edilemezliğine işaret edildi."

"MOSKOVA, MÜTTEFİK OLARAK KALINACAĞINI VARSAYMAKTADIR"

Açıklamada, Moskova'nın, Rusya ile Ermenistan'ın müttefik olarak kalacağı ve ikili anlaşmaların tam olarak uygulanacağını "varsaydığı" vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rusya, ''dost olmayan'' adımları nedeniyle Ermenistan'a nota verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, ''dost olmayan'' adımları nedeniyle Ermenistan'a nota verdi - Son Dakika
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