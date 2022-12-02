İsrail ve ABD'nin ortak tatbikatı dünya gündemine oturdu! "Tahran'a gözdağı veriliyor" iddiası korku yarattı - Son Dakika
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İsrail ve ABD'nin ortak tatbikatı dünya gündemine oturdu! "Tahran'a gözdağı veriliyor" iddiası korku yarattı

02.12.2022 13:06

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden sürerken, dünyayı tedirgin eden yeni bir savaş ihtimali daha ortaya çıktı. İsrail ve ABD'nin ortak tatbikatına dair Rus medyasında yayınlanan haberlere göre, iki ülkenin hedefinde İran var. 4 İsrail ve 4 de ABD F-35'inin beraber uçtuğu tatbikat için "Tahran'a gözdağı veriliyor" yorumları yapıldı.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan yüzlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali daha bulunuyor.

ABD VE İSRAİL'İN HEDEFİNDE İRAN VAR

ABD ve İsrail'in ortak hamlesi bir anda gözlerin Orta Doğu'ya dönmesine neden olurken Rusya merkezli Russia Today (RT) ABD ve İsrail'in hedefindeki ülkeyi açıkladı.

TATBİKATLARIN ZAMANLAMASI MANİDAR

RT 'İsrail ve ABD, İran'a yönelik saldırıları simüle eden tatbikatlar düzenliyor' başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı; "Tatbikatlar, İsrail ordusunun başkanının Washington'u gelecekte Tahran'a yönelik bir saldırıya hazırlanmaya çağırmasının ardından geldi."

İsrail ve ABD'nin ortak tatbikatı dünyayı tedirgin etti! Hedefte İran var iddiası

TATBİKATTA ABD'NİN YER ALMASI TAHRAN'A GÖZDAĞI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tatbikat kapsamında bölgesel tehditler karşısında çeşitli senaryoların uygulandığını duyurdu. Aynı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bu tatbikatlar, Orta Doğu'daki ortak endişelere, özellikle İran'dan kaynaklananlara yanıt olarak iki ordunun stratejik işbirliğinin önemli bir bileşenidir."

Tatbikat kapsamında 4 İsrail, 4 ABD F-35'inin beraber uçtuğu bu uçaklara bir ABD KC-135 tanker uçağının eşik ettiği açıklandı. Askeri uzmanlar İsrail'in İran'a yönelik olası bir hava saldırısını simüle ettiğinin altını çizerken bu tatbikatta ABD'nin de yer alması Tahran'a gözdağı olarak yorumlanıyor.

BİN KİLOLUK YENİ BİR FÜZE DE MÜHİMMATLARA EKLENDİ

İsrail medyası daha önce İsrail Hava Kuvvetleri'nin yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İran'daki hedefleri vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğini öne sürmüştü. Ancak son tatbikatta yakıt uçağının da kullanılması bu iddiayı zayıflattı. Söz konusu haberlerde F-35 uçaklarının kullandığı mühimmatlar arasına bin kilogramlık yeni bir füze eklediği bilgisi de yer almıştı.

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Son Dakika Dünya İsrail ve ABD'nin ortak tatbikatı dünya gündemine oturdu! 'Tahran'a gözdağı veriliyor' iddiası korku yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ve ABD'nin ortak tatbikatı dünya gündemine oturdu! "Tahran'a gözdağı veriliyor" iddiası korku yarattı - Son Dakika
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