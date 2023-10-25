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Rusya'dan nükleer saldırı tatbikatı - Son Dakika

Rusya'dan nükleer saldırı tatbikatı

Son Güncelleme: 25.10.2023 19:29

Rusya'da kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı yapıldı. Tatbikatla ilgili Putin'e rapor verildi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları sürürken ABD'nin uçak gemilerini Akdeniz'e göndermesi, İran ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkenin tepkisini çekti. Gerginlik sürerken Rusya'da kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı bildirildi.

NÜKLEER CAYDIRICILIK SİLAHLARI KULLANILDI

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle takip ettiği tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı belirtildi.

BALİSTİK VE SEYİR FÜZELERİ FIRLATILDI

Tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığına işaret edilen açıklamada, fırlatmaların Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezinden kontrol edildiği kaydedildi. Açıklamada, tatbikatta Yars kıtalararası balistik ve Sineva balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

PUTİN'E RAPOR VERİLDİ

Rus devlet televizyonlarında da yayınlanan tatbikat görüntülerinde, Putin'e rapor verdiği görülen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirme görevlerini uygulamayı içermektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rusya'dan nükleer saldırı tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan nükleer saldırı tatbikatı - Son Dakika
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