Rusya, Kiev ve Harkiv\'i vurdu: Ölü ve yaralılar var

Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu! İşte masadaki en güçlü rakam

Yaklaşık 2 yıldır devam eden Ukrayna- Rusya savaşında şiddet gittikçe daha da tırmanıyor. 2023'ün son günlerinde Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Putin, Ukrayna'nın saldırısı sonrası "Bu, kesinlikle sivil halka karşı işlenen bir suçtur ve bu tür suçlar cezasız kalmayacak." diyerek intikam yemini etmişti. Yeni yılla birlikte karşı saldırıya geçen Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ülkenin kuzeyindeki Harkiv kentini vurdu.

3 ÖLÜ, 61 YARALI VAR

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Harkiv'de bir kişinin hayatını kaybettiğini 41 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kiev'de ise 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Kiev'de acil durum hizmetleri 7 yangının çıktığı 6 bölgede çalışıyor: Obolonskyi, Pecherskyi, Podilskyi, Solomianskyi, Sviatoshynskyi ve Desnianskyi bölgeleri. Solomyansky bölgesindeki yüksek katlı bir binadan 130'dan fazla kişi tahliye edilmiştir. Başkentte toplamda 20'den fazla kişi yaralandı. Kiev bölgesinde, Boryspil, Bucha ve Fastiv etkilendi. Fastiv bölgesinde bir konut binasında çıkan yangın söndürüldü. 2 kişi hayatını kaybetti. Harkiv şehir merkezinde de saldırılar oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti ve toplam yaralı sayısı 41'e yükseldi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgiler netleştirilmeye çalışılıyor" denildi.