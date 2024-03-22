Rusya\'nın başkenti Moskova\'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, en az 14 kişi hayatını kaybettti.
Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.
Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, şunları aktardı: "Kamuflajlı kişiler Crocus Belediye Binası'nın bahçesine daldı, en az üç kişi otomatik silahlarla ateş açtı. Yaralılar olduğu kesin. Daha sonra bir el bombası ya da yangın bombası atıldı ve yangın çıktı. İnsanlar ateşten kaçmak için yere yattılar, yaklaşık 15-20 dakika yattılar ve sonra sürünerek dışarı çıkmaya başladılar. Birçoğu dışarı çıkmayı başardı."
İşte saldırıdan ilk görüntüler:
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı.
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Saldırıda en az 3 kişi olduğu belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Ayrıca, konser salonunun yer aldığı binada yangın çıktığı ve olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği belirtildi.
Moskova'daki bir konser salonunda kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı bildiriliyor. Crocus Belediye Binası'ndaki olayda ölü ve yaralılar olduğu aktarılmaktadır. Üç kişinin kamuflajlı kıyafetlerle otomatik silahlarla içeride ateş açtığı belirtilmektedir. Crocus Belediye Binası üzerinde dumanlar çıktığına dair bir video da doğrulanmıştır. Detaylar gelecektir.
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