Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

Geniş Video İzle

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Kamuflajlı kişilerce düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası konser salonunun yer aldığı AVM'de yangın çıktı.

22.03.2024 20:46  Güncelleme: 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, en az 14 kişi hayatını kaybettti.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

SALDIRI SONRASI DEVASA BİNADA YANGIN ÇIKTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

"EN AZ 3 KİŞİ OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇTI"

Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, şunları aktardı: "Kamuflajlı kişiler Crocus Belediye Binası'nın bahçesine daldı, en az üç kişi otomatik silahlarla ateş açtı. Yaralılar olduğu kesin. Daha sonra bir el bombası ya da yangın bombası atıldı ve yangın çıktı. İnsanlar ateşten kaçmak için yere yattılar, yaklaşık 15-20 dakika yattılar ve sonra sürünerek dışarı çıkmaya başladılar. Birçoğu dışarı çıkmayı başardı."

İşte saldırıdan ilk görüntüler:

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi


Rusya\'nın başkenti Moskova\'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi

Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muhammet Kotan: Ölü sayısı 40 yükseldi 2 1 Yanıtla
  • muzaffer doğan: terörün dini ırkı olmaz her yerde masum insanları hedef alırlar yazık 0 0 Yanıtla
  • Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
    21:38 Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı.

  • Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü
    21:31 Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü

    Van-Bahçesaray karayolu çığ düştü. Bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçildi.

  • Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi
    21:25 Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

    Yemen'de on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi. Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi. Gösterilerde İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı ve ABD ile İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı. Gösteriler, başkent Sana ve diğer Yemen şehirlerinde gerçekleştirildi.

  • Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
    21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

    Hayatını kaybettiği veya boşandığı iddialarıyla gündemde yer alan ve geçtiğimiz günlerde eşi Galler Prensi William ile alışveriş yaparken görüntülenen Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

  • Moskova'daki Konser Salonuna Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var
    21:07 Moskova'daki Konser Salonuna Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Saldırıda en az 3 kişi olduğu belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor. Ayrıca, konser salonunun yer aldığı binada yangın çıktığı ve olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği belirtildi.

  • Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı
    21:01 Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı

    Moskova'daki bir konser salonunda kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı bildiriliyor. Crocus Belediye Binası'ndaki olayda ölü ve yaralılar olduğu aktarılmaktadır. Üç kişinin kamuflajlı kıyafetlerle otomatik silahlarla içeride ateş açtığı belirtilmektedir. Crocus Belediye Binası üzerinde dumanlar çıktığına dair bir video da doğrulanmıştır. Detaylar gelecektir.


21:38 Moskova’daki terör saldırısından ilk görüntüler Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
19:08 CHP’deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk sözler CHP'deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk sözler
19:02 Batman’da çeyiz evi açılışında izdiham Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 21:52:00. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement