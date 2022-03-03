Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev yakınlarındaki 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu? - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 64 kilometrelik askeri konvoyu 3 gündür pek ilerleyemedi.

Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Rusya'nın hâlâ 3 milyon insanın yaşadığı şehri kuşatarak ele geçirmek istediğini söylüyor.

Bölgeden gelen ve konvoyun boyutunu gösteren son uydu görüntüleri, yakında bir saldırı düzenlenebileceğine işaret ediyor.

Ancak İngiltere ve ABD yetkilileri konvoyu lojistik bir sorunun yavaşlatmış olabileceğini söylüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı bu sabah yapılan istihbarat güncellemesinde, "konvoyun son üç gün içinde çok az fark edilebilir bir ilerleme" kaydettiğini ve Kiev'den 30 km'den uzakta kaldığını belirtti.

Konvoy neden durdu?

Zırhlı araçlar, tanklar ve toplardan oluşan devasa konvoyun durmasının birkaç nedeni olabilir. Burada akla lojistik sorunlar, Ukrayna'nın beklenmedik direnişi ve Rus birliklerinin moralinin düşük olması geliyor.

İngiltere hükümetine göre, lojistik olarak mekanik arıza ve tıkanıklık, sorunlara neden olabiliyor. Yiyecek ile yakıtın yetersiz olduğu söyleniyor. Ayrıca kalitesiz ve bakımsız lastiklerin de problem yaratabileceğine dair raporlar var.

İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nde komutanlık yapmış olan emekli General Richard Barrons, BBC Radyosu'nda yayımlanan Today programında, "Yakıt, yiyecek, yedek parça ve lastik temin etmekte büyük bir lojistik başarısızlık var" dedi.

Ancak Barrons hatalı radyo ağları ve açık ağlarda iletişim gibi komuta ve kontrol problemlerinin daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Pentagon yetkilileri de Rusya'nın lojistik sorunları olduğunu söyledi. Yetkililer, "Kaydedemedikleri ilerlemeyi ve kaybedilen zamanı nasıl telafi edeceklerini" yeniden değerlendirdiklerini ve tekrar gruplandırma yapıldığını ekledi.

Pentagon'a göre, Ukrayna'nın direnişinin de konvoyun ilerlemesini engellediği sanılıyor. Ancak bakanlık bu iddiayı doğrulayamayacağını kaydetti.

Konvoyun hareketsizliğinin bir nedeni de, Ukrayna'nın beklenenden daha güçlü direnmesinin Rusya'nın moralini etkilemesi gösterilebilir.

Eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksandr Danylyuk BBC'ye yaptığı açıklamada, "Başkent Kiev'i savunan Ukrayna askerlerinin motivasyonuyla kıyaslanırsa, bu konvoyda bekleyenlerin morali her geçen gün azalıyor" dedi.

Konvoy imha edilebilir mi?

Ukrayna'nın bir miktar hava gücü var ve diğer Rus konvoylarını yok etmek için güçlü Türk yapımı SİHA'ları kullanıyor. Ancak General Barrons'a göre Kiev, bu büyüklükte bir konvoyu yok etmek için gerekli askeri güce sahip değil.

General Barrons, Rusya'nın konvoy çevresinde Ukrayna hedeflerini vuracak güce de sahip olduğunu söylüyor. Dolayısıyla konvoya yapılacak bir hava saldırısında, Ukrayna zaten sınırlı olan hava kuvvetlerinin bir bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

NATO'nun konvoyu imha etmeyi değerlendirmesini önerenler var. Ancak böylesi bir hamle, iki nükleer güç arasında savaş riskinin doğması demek.

Batılı ülkeler defalarca, Ukrayna'da çatışmaya doğrudan karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı.

Konvoy bundan sonra ne yapacak?

Tüm bu sorunlara rağmen, Kiev'in kuzeyinde büyük bir Rus askeri teçhizatı olduğu ve Rusların bir noktada ilerleyebilme ihtimalleri olduğu bir gerçek.

İngiliz ordusunun eski komutanlarından General Lord Dannatt BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu devasa konvoy, başkenti kuşatacak" dedi. Dannatt'a göre, Rusların Kiev'i sokak sokak ele geçirme girişimin çok zarar verici sonuçları olacak.

General Barrons, konvoyun hala Kiev'e büyük zarar verebilecek askeri kapasiteye sahip olduğunu söylüyor.

Barrons'a göre konvoy, Kiev'i topçu ve piyade güçleriyle kuşatacak bir gücün parçası olabilir.

Barrons bu noktada, Rusların iki seçeneği olacağını söylüyor. Ya Ukraynalılara teslim olmaları için ültimatom verecekler ya da Kiev'in pes etmeyeceğini kabul ederek Ukrayna'nın ikinci şehri Harkov'da olduğu gibi saldırıya geçecekler.