Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi - Son Dakika
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Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi

24.02.2022 00:10

Son dakika: Putin'in Donbas ve Luhansk'ı tanıma kararının ardından Rus birlikleri harekete geçti. Rusya'nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyu, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi istikametinde görüldü. Konvoyda yüzlerce Rus askerinin olduğu da öğrenildi. Bu gelişmelerden sonra ayrılıkçı liderler, Ukrayna ordusuna karşı Putin'den yardım istedi. Talebin ardından Rus ordusu Donbas'ta görüldü.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Halk Cumhuriyeti" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

RUSYA DIŞINDA GÖREV YAPMA BAŞVURUSUNU ONAYLAMIŞTI

Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi

KONVOYDA ONLARCA ASKER GÖRÜLDÜ

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi. 200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti. Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü.

Ukrayna'nın Donbas bölgesi istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü

UKRAYNA'DA AYRILIKÇI LİDERLER YARDIM İSTEDİ, RUS ORDUSU DONBAS'A GİRDİ

Bölgedeki son gelişmeler de dünyanın gözünü bir anda Ukrayna - Rusya sınırına çevirdi. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Bu talebin ardından Rus ordusu Donbas'a girdi.

UKRAYNA'DA AYRILIKÇI LİDERLER YARDIM İSTEDİ, RUS ORDUSU DONBAS'A GİRDİ

Bölgedeki son gelişmeler de dünyanın gözünü bir anda Ukrayna - Rusya sınırına çevirdi. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Bu talebin ardından Rus ordusuna ait çok sayıda tank gece yarısı Donbas'a girdi. Ayrıca Rusya, akşam saatlerinde 200 araçlık askeri konvoyu da bölgeye göndermek için yola çıkarmıştı.

Ukrayna'nın Donbas bölgesi istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü

MEKTUP YAZDILAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi. Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullandı.

İşte Donbas'tan gelen görüntü:

Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi
Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi
Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi
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Kremlin, Donbas'taki sözde yönetimlerin Putin'den yardım istediğini duyurdu Kremlin, Donbas'taki sözde yönetimlerin Putin'den yardım istediğini duyurdu Minsk Anlaşması nedir, neleri kapsıyor ve tarafları kimler? Minsk Anlaşması nedir, neleri kapsıyor ve tarafları kimler?

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler, Putin'den yardım istedi! Rus tankları Donbas'a girdi - Son Dakika
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