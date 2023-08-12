Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a yönelik hamlelerini kınadı: Cevapsız kalmayacak - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a yönelik hamlelerini kınadı: Cevapsız kalmayacak

Son Güncelleme: 12.08.2023 21:24

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü ve Kırım Yarımadası'na yaptığı saldırı girişimlerini kınadı. Zaharova, Ukrayna ordusunun sivil yerleri ve sivilleri hedef aldığını belirterek, bu tür barbarca eylemlerin haklı gösterilemeyeceğini ve cevapsız kalmayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım Köprüsü ve Kırım Yarımadası'na Ukrayna'nın yaptığı saldırı girişimlerini kınayarak, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını vurguladı.

20 İHA'YLA SALDIRI GİRİŞİMİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gün içinde 2 defa S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Bakanlık, Ukrayna'nın gece saatlerinde de Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu ve İHA'ların havada vurulduğunu bildirmişti.

"BU SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kırım Köprüsü'ne ve Kırım Yarımadası'na Ukrayna tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, "Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Kırım Köprüsü, saldırıların kabul edilemez olduğu tamamen sivil altyapıdır. Geçen yılın sonbaharından beri köprü bu tür saldırılara maruz kalıyor. Ayrıca (bu saldırılarla) sivillerin ölümüne de yol açtılar" ifadelerini kullandı.

"CEVAPSIZ KALMAYACAKTIR"

Batı'nın büyük yardımlarına rağmen temas hattındaki durumu değiştiremeyen Ukrayna ordusunun "terör yöntemleriyle" sivil yerleri ve sivilleri hedef aldığını belirten Zaharova, "Bu tür sabotaj eylemleri, bir kez daha uluslararası topluma Kiev rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor. Bu tür barbarca eylemler haklı gösterilemez ve cevapsız kalmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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