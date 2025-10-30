Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu - Son Dakika
Dünya

Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

30.10.2025 14:23
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine 650'den fazla İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füze ile saldırdığını duyurdu. Saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk onlarca kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını 'hayata karşı bir terör savaşı' olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların saldırılarda 650'den fazla İHA kullandığını ve balistik ile hipersonik dahil 50'den fazla farklı tip füze fırlattığını belirtti.

2 KİŞİ ÖLDÜ, ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Hava saldırıları sonucu Zaporijya kentinde bazı apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapıların hasar gördüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"HAYATA KARŞI BİR TERÖR SAVAŞI"

Kesinti yaşanan bölgelerde elektrik ve su temininin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını 'hayata karşı bir terör savaşı' olarak nitelendirdi.

"BASKIYI ARTIRMAK İÇİN YENİ ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR"

Zelenskiy, "Rusya'nın petrol ve gaz endüstrisi, finans sistemi ile bu savaşı finanse edenlere yönelik ikincil yaptırımlar yoluyla baskıyı artırmak için yeni adımlar atılması gerekiyor. Barış için çalışan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Savaş ve Çatışma, Politika, Ukrayna, Terör, Çocuk, Rusya, Dünya, Son Dakika

