Dünyanın merakla beklediği sonuç! Ukrayna'da, Rus kontrolündeki 4 bölgede referandum başladı - Son Dakika
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Dünyanın merakla beklediği sonuç! Ukrayna'da, Rus kontrolündeki 4 bölgede referandum başladı

23.09.2022 11:05
Dünyanın merakla beklediği sonuç! Ukrayna'da, Rus kontrolündeki 4 bölgede referandum başladı

Rusya ve Moskova destekli güçlerin işgali altındaki dört bölgede, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından tek taraflı referandum kararı alınması, büyük ses getirmişti. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da bugün referandum için sandıklar çıkarıldı. Tüm dünya, bu 4 bölgeden gelecek haberleri bekliyor.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta son yaşanan gelişme, dünya siyasetinde büyük yankı uyandırdı. Rusya ve Moskova destekli güçlerin işgali altındaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da referandum kararı alınması, başta Ukrayna olmak üzere ABD ve Avrupa'nın tepkisini çekti. Türkiye de referandumla ilgili endişelerini dile getirdi.

SANDIKLAR BUGÜN KONULDU

Dünyanın gözünün çevrildiği bölgede sandıklar bugün resmen konuldu. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da yaşayanlar Rusya'ya katılıp katılmayacaklarını oylamak için sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da! Rus kontrolündeki 4 bölgede referandum başladı

OY VERME İŞLEMİ SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Referandumun salı gününe kadar devam edeceği ve vatandaşların bu tarihlere kadar kendilerine yakın bölgelerde oy kullanabilecekleri ifade edildi. Referandum yapılan bölgeler Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini oluşturuyor.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

Donbas bölgesini oluşturan Donetsk ve Luhansk'ta referandum yapılması uzun süredir gündemdeydi. İşgal altındaki dört bölgenin Rusya destekli yönetimleri salı günü referanduma gidileceğini ilan etti.

PUTİN DESTEK VERDİ

Bir gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den referanduma destek geldi. 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rusya, son günlerde, Ukrayna ordusunun karşı saldırısıyla işgal ettiği Harkov kenti ve çevresinden çekilmek zorunda kalmıştı.

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Son Dakika Dünya Dünyanın merakla beklediği sonuç! Ukrayna'da, Rus kontrolündeki 4 bölgede referandum başladı - Son Dakika


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