Rusya'ya bir tek Esed rejimi destek verdi! Donbas kararı tüm dünyada tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'ya bir tek Esed rejimi destek verdi! Donbas kararı tüm dünyada tepki çekti

22.02.2022 15:15

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde artan gerilimin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı konuşmada Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Dünyadan tepki sesleri yükselirken, Suriye ise Rusya'ya destek verdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.

ESED REJİMİ, RUSYA'YA DESTEK ÇIKTI

Bu karara birçok ülke tepki gösterirken, Suriye'den ise Rusya'ya destek geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Moskova'daki toplantısında yaptığı açıklamalarda Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların Rusya tarafından resmi olarak tanınması hakkında konuştu. Rusya'nın aldığı bu karara sonuna kadar destek verdiklerini belirten Mikdad, ayrılıkçı gruplarla iş birliği yapacaklarını açıkladı.

"BATILI ÜLKELER TERÖRÜ DESTEKLİYOR"

Mikdad konuşmasının devamında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tavırlarının Suriye iç savaşı sırasında aldığı tavırlara benzediğini belirterek konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara şu sözlerle devam etti: "Batı'nın bugün Rusya'ya karşı yaptığı, terör savaşı sırasında Suriye'ye yaptığına benziyor. ABD ve Batılı ülkeler Suriye'de Orta Doğu ve dünyayı tehdit eden terörü desteklemeye devam ediyor."


YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz! Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz! Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep! Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna, Donbas, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'ya bir tek Esed rejimi destek verdi! Donbas kararı tüm dünyada tepki çekti - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
15:11 Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi?
15:08 Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir savaş durumu için: Tedbirlerimizi alıyoruz
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:29:20. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'ya bir tek Esed rejimi destek verdi! Donbas kararı tüm dünyada tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement