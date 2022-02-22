Rusya'ya bir tek Esed rejimi destek verdi! Donbas kararı tüm dünyada tepki çekti

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.

ESED REJİMİ, RUSYA'YA DESTEK ÇIKTI

Bu karara birçok ülke tepki gösterirken, Suriye'den ise Rusya'ya destek geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Moskova'daki toplantısında yaptığı açıklamalarda Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların Rusya tarafından resmi olarak tanınması hakkında konuştu. Rusya'nın aldığı bu karara sonuna kadar destek verdiklerini belirten Mikdad, ayrılıkçı gruplarla iş birliği yapacaklarını açıkladı.

"BATILI ÜLKELER TERÖRÜ DESTEKLİYOR"

Mikdad konuşmasının devamında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tavırlarının Suriye iç savaşı sırasında aldığı tavırlara benzediğini belirterek konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara şu sözlerle devam etti: "Batı'nın bugün Rusya'ya karşı yaptığı, terör savaşı sırasında Suriye'ye yaptığına benziyor. ABD ve Batılı ülkeler Suriye'de Orta Doğu ve dünyayı tehdit eden terörü desteklemeye devam ediyor."



