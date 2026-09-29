Rusya'da nükleer kapasiteli bombardıman uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Alev topuna dönen uçakta bulunan 6 mürettebat hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KALKIŞTAN DAKİKALAR SONRA FACİA

Rusya'nın Çin sınırına yakın Amur bölgesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu, kısa süre içinde faciaya dönüştü. Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kontrolden çıkarak yere çakıldı.

Uçağın düşmesinin ardından bölgede büyük bir yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan ilk bilgilere göre kazada 6 mürettebat yaşamını yitirdi. 2 kişi ise kazadan yaralı kurtularak hastaneye sevk edildi.

4 MOTORUNDAN 3'Ü AYNI ANDA ARIZALANDI İDDİASI

İngiliz basınında yer alan ilk bilgilere göre uçağın dört motorundan üçünün aynı anda devre dışı kaldığı öne sürüldü. Ancak Rus makamlarının ilk açıklamasında kazanın kesin nedenine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme başlatılırken, uçağın neden düştüğünün teknik soruşturma sonucunda netleşmesi bekleniyor.

"BEAR" OLARAK BİLİNİYOR

NATO tarafından "Bear" olarak adlandırılan Tu-95, Rusya'nın stratejik bombardıman filosunun en bilinen uçaklarından biri. Dört motorlu turboprop uçak, uzun menzilli görevler ve seyir füzelerinin taşınması için kullanılıyor.

Tu-95'in geliştirilmesi Sovyetler Birliği döneminde 1940'lı yılların sonlarında başladı. İlk uçuşunu 1952'de gerçekleştiren uçak, 1950'li yılların ortalarından itibaren Sovyet hava kuvvetlerinde hizmet vermeye başladı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, Rus yetkililerin uçağın teknik durumu ve kazaya yol açan faktörlere ilişkin daha ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.