Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı - Son Dakika
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Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı

07.07.2022 15:26

İngiltere'de hükümet kabinesinde peş peşe gelen istifaların ardından bugün Başbakan Boris Johnson da görevi bıraktı. Johnson, partisinin liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevine ise yeni lider seçilene kadar devam edeceğini açıkladı. Kürt asıllı bir ailenin çocuğu olan mevcut Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Hint asıllı Rishi Sunak'ın yerine Hazine Bakanı olarak atandı. İşte Zahawi'nin filmlere konu olacak hayat hikayesi...

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Hazine Bakanı Rishi Sunak 5 Temmuz'da art arda istifa ettiklerini açıklamıştı. Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti. Sağlık Bakanı'nın istifa kararından çok kısa bir süre sonra da Hazine Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

BASKILAR SONRASINDA BAŞBAKAN DA İSTİFA ETTİ

İki bakanın istifa kararı sonrasında 50'ye yakın hükümet yetkilisi de görevini bıraktı. Siyasi krizin yaşandığı ülkede, Başbakan Johnson'ın da istifası istendi. Bugün kameralar karşısına geçen Johnson, istifa ettiğini ve yeni lider seçilene kadar görevinin başında kalacağını duyurdu.

KÜRT ASILLI İSİM, HAZİNE BAKANI OLDU

Öte yandan istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen isim dikkat çekti. Kürt asıllı bir ailenin çocuğu olan mevcut Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, yeni Hazine Bakanı oldu.

NADHIM ZAHAWI KİMDİR?

İngiltere'de ülkesinin dışında doğan ilk bakan olan 55 yaşındaki Nadhim Zahawi, 1967 yılında Bağdat'ta doğdu. Dedesi Irak Merkez Bankası Başkanı olan Zahawi'nin babası ise iş insanı olarak tanınıyor. Zahawi ailesi, Saddam Hüseyin'in gücünü artırması sonrasında hükümet yetkililerinin kendilerini tutuklamak için geleceklerine dair aldığı istihbarat sonucunda 1976'da Irak'tan kaçıp ailesiyle birlikte Birleşik Krallık'a göç etti. Zahawi, hayatının büyük bölümünü İngiltere'de geçirdi. Zahawi, ilerleyen yıllarda ailesiyle birlikte Irak'tan kaçarken yaşadığı anıları "Travmatik bir çocukluk hikayesi" olarak ifade etti.

Özel okullarda eğitim gören Zahawi, Londra Üniversitesi Akademisi'nde kimya mühendisliği okudu. Babasının izinden gittiğini söyleyen Zahawi, Teletabi ürünlerini satan bir şirket kurdu. Daha sonra YouGov Araştırma Şirketi'ni kuran Zahawi, 2010'a kadar bu şirketin yöneticiliğini yaptı. Ardından 2010'da Muhafazakâr Parti'den siyasete atıldı ve milletvekili seçildi. Avam Kamarası'nda milletvekillerin harcamaları gündeme geldiği dönem Zahawi'nin de başı oldukça sıkıntıdaydı ancak bu olay siyasi ilerlemesini engellemedi. İngiltere Başbakanı Theresa May 2018'de Zahawi'yi Çocuklar ve Ailelerden Sorumlu Eğitim Bakanı yaptı.

Bakanlık döneminde sadece erkeklere açık Başkanlar Kulübü tarafından düzenlenen bir galaya katıldığı için gündeme geldi. Boris Johnson Temmuz 2019'da iktidara geldiğinde eğitimden işletme departmanına geçti ve bakan olarak görev almaya devam etti. "Yapacağım en önemli iş" dediği Aşı Bakanlığı'na ise 2020'de geçti. Başbakan Johnson 2021'de Zahawi'yi kabineye Eğitim Bakanı olarak atadı. Zahawai, Hazine Bakanı Hint asıllı Rishi Sunak'ın istifasının ardından Hazine Bakanlığı koltuğuna geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞ

Zahawi ayrıca 2017'de Türkiye'ye bir ziyaret düzenlemiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Twitter hesabından Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Zahawi, olumlu bir görüşme yapıldığını şu sözlerle ifade etmişti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 saatlik görüşmeyi yeni bitirdim. Bu, İngiliz-Türk ilişkileri konusundaki çalışmalarımızın bir parçasıydı. İngiltere ticareti ve gelecekteki anlaşma konusunda çok olumlu bir görüşme geçirdik."

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SON DAKİKA: Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı - Son Dakika
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