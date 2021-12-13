Üye Girişi
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı - Son Dakika

Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı

13.12.2021 11:44
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı

Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Hüseyin'in 2003 yılında yakalandığı sığınakta söylediği son sözler ortaya çıktı. Buna göre Saddam Hüseyin'in kendisine silah doğrultan askerlere "Ateş etmeyin, beni tanımadınız mı? Ben Irak'ın başkanı Saddam Hüseyin'im" dediği belirtildi. Ancak ABD askerleri bu sözlere "Başkan Bush saygılarını iletiyor" diye karşılık verdi.

Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin hakkında ortaya çıkan detaylar, yıllar sonra bile duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Saddam Hüseyin, 9 Nisan 2003 tarihinde, ABD güçlerinin Bağdat'a girmesiyle 24 yıllık iktidarını da kaybetti. Bu günden sonra ABD'nin kendisine yaşam şansı tanımayacağını bilen Saddam, bir anda sırra kadem bastı.

13 ARALIK 2003'TE YAKALANDI

Bağdat'ın düşmesinden sonra Saddam'ın izini kaybettirmesi ve nerede olduğu sorusu çeşitli komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden oldu. 22 Temmuz'da Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ile Kusay, Irak'ın Musul kentinde düzenlenen operasyonda Amerikan kuvvetleri tarafından öldürüldü. Saddam'ın kendisi de 13 Aralık 2003'te Tikrit yakınlarında bir çiftlik evinde ABD güçlerince yakalandı.

Ölümü günlerce konuşulmuştu! Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı

SIĞINAKTAKİ SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala Saddam Hüseyin'in yaşadığını iddia edenler var. Ancak resmi kaynaklar bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Öyle ki Saddam Hüseyin'in yakalandığı sırada söylediği son sözlere ilişkin bilgilerin ortaya çıkması dünya genelinde şaşkınlık yarattı.

Ölümü günlerce konuşulmuştu! Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı

"MÜZAKARE ETMEYE HAZIRIM"

Saddam Hüseyin'in saklandığı sığınakta kendisini yakalayan askerlere dönerek, "Ateş etmeyin, ateş etmeyin. Ben Saddam Hüseyin'im. Ben Irak'ın başkanıyım ve müzakere etmeye hazırım" dediği belirtildi.

"BAŞKAN BUSH, SAYGILARINI İLETİYOR"

ABD askerlerinin Saddam'a yönelik cevabı da ortaya çıktı. Buna göre ABD askerleri, kendilerine yalvaran Saddam'a "Başkan Bush saygılarını iletiyor" diyerek yanıt verdi.

Ölümü günlerce konuşulmuştu! Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı

İDAM ANI DÜNYAYA SERVİS EDİLDİ

İdamından çok kısa bir süre önce Amerikalılar tarafından Iraklılara teslim edilen Saddam Hüseyin'in idam cezası, Bağdat'ın kuzey mahallelerinden Kazımiye'de bulunan bir askeri üste yerel saatle sabah 06:00'da uygulandı. İdam anı cep telefonlarıyla görüntülenerek saatler içinde internet üzerinden dünyaya dağıtıldı ve büyük yankı uyandırdı.

Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saddam Hüseyin, cumhurbaşkanı, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den dikkat çeken çıkış: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek 11:38 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den dikkat çeken çıkış: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek
Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı 11:24 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! 10:41 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar 08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar

Son Dakika Haberleri
11:28 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı
11:23 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı
11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
11:17 Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu
11:15 Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
11:08 Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi
11:07 PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler
10:57 Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar
10:46 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri
Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak         
11:45
58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı         
11:28
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:49:28. #1.12#
SON DAKİKA: Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement