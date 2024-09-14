Salvini'ye 6 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
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Salvini'ye 6 Yıl Hapis Talebi

Salvini\'ye 6 Yıl Hapis Talebi

İtalya'da Matteo Salvini hakkında göçmen gemilerine liman açmayı reddettiği için 6 yıl hapis istendi.

14.09.2024 20:07
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İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini hakkında beş yıl önce bir göçmen gemisine limanları açmayı reddettiği için açılan davada savcılık 6 yıl hapis talep etti.

Salvini o dönem iktidarda olan başka bir koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu ve İtalya limanlarını göçmenleri taşıyan yardım gemilerine kapama politikası yürütüyordu.

Ağustos 2019'da Akdeniz'de yaklaşık 160 kişiyi kurtaran yardım gemisi Open Arms, Salvini’nin bu politikasıyla denizde mahsur kalmış, ancak 19 gün sonra mahkeme kararıyla İtalya'nın Lampedusa adasına yanaşabilmişti.

Konuyla ilgili Sicilya adasında açılan davada Cumartesi günü savcılık, insanları alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla Salvini hakkında 6 yıl hapis talep etti. Davanın yıl sonuna doğru karara bağlanması bekleniyor.

Başbakan Giorgia Meloni, “İtalya Cumhuriyeti'nin bir bakanının, vatandaşlardan aldığı yetki gereği ulusun sınırlarını koruma görevini yerine getirdiği için 6 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olması inanılmaz bir şey. İtalya sınırlarını yasa dışı göçten koruma görevinin suça dönüştürülmesi çok ciddi bir emsaldir” açıklamasını yaptı.

Palermo’da Cumartesi görülen duruşmada savcılık, insan haklarının ve denizde yardıma ihtiyacı olanları kurtarma mecburiyetinin tartışmaya açık olmadığını belirtti.

Halen iktidardaki koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Salvini ise “yasadışı göçmenlere karşı ülke sınırlarını koruduğunu” savundu ve “Yine olsa yine yaparım” dedi.

‘Neyse ki hukuk sistemimiz demokratik’

Savcı vekili Calogero Ferrara ise mahkeme salonunda yaptığı konuşmada, “Neyse ki demokratik bir hukuk sistemine sahibiz ve böyle bir sistemde insan hakları ile devletin egemenliğinin korunması arasında üstünlük insan haklarınındır” diye konuştu.

Savcı yardımcısı Marzia Sabella da "Bakan Matteo Salvini'nin pozisyonu, kurumsal kaosa yol açtı" dedi ve Sahil Güvenlik güçlerinin bu politikalar nedeniyle zor durumda kaldığını vurguladı.

Salvini’nin avukatı Giulia Bongiorno ise, savcılığı siyasi bir çizgi izlemekle suçladı.

Avukat ayrıca liman kapatma kararlarının yanızca Salvini’ye değil, o dönem iktidarda olan koalisyon hükümetine ait olduğunu savundu.

Matteo Salvini'nin liderliğindeki aşırı sağcı Lig partisi ile popülist 5 Yıldız Hareketi'nin kurduğu koalisyon hükümeti, Haziran 2018- Eylül 2019 arasında iktidardaydı.

Savcılığın hapis talebi sonrası Salvini’ye mevcut koalisyon ortaklarından destek geldi.

Haydi İtalya partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani “Salvini bir bakan olarak görevini yaptı” dedi.

Kaynak: BBC

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