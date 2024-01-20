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Şam'da İsrail tarafından düzenlendiği düşünülen patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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BBC

Şam'da İsrail tarafından düzenlendiği düşünülen patlamalar meydana geldi

Suriye devlet medyası, başkent Şam'da meydana gelen patlamaların İsrail tarafından düzenlendiğinden şüphelenildiğini belirtti. Saldırıda beş kişi hayatını kaybetti. Şam'ın batısındaki Mazzeh mahallesi, askeri bir havaalanı ve birçok diplomatik misyona ev sahipliği yapmaktadır.

Şam\'da İsrail tarafından düzenlendiği düşünülen patlamalar meydana geldi
20.01.2024 - 13:22,
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Suriye medyası, başkent Şam'da patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Suriye devlet medyası saldırının İsrail tarafından düzenlendiğinden şüphelenildiğini belirtti.

Resmi haber ajansı SANA, "Şam'ın Mazzeh mahallesindeki bir binayı hedef alan saldırı İsrail'in saldırganlığı sonucu gerçekleşti" dedi.

Suriye içinde kaynakları olan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kentin farklı yerlerinde "duman bulutları" görüldüğünü, ilk belirlemelere göre saldırıda beş kişinin öldüğünü aktardı.

AFP haber ajansına konuşan bir bölge sakini batı Mazzeh bölgesinde "patlamalar" ve "büyük bir duman bulutu" gördüklerini söyledi.

"Ses bir füze patlamasına benziyordu ve dakikalar sonra ambulansların sesini duydum" diye ekledi.

İsrail- Gazze savaşından bu yana Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor.

Şam'ın batısındaki Mazzeh mahallesi, askeri bir havaalanının yanı sıra Şam'daki Birleşmiş Milletler karargahı ve aralarında Lübnan ve İran büyükelçiliklerinin de bulunduğu çok sayıda diplomatik misyona ev sahipliği yapıyor.

Saldırının Cumartesi günü Suriye başkentinin batısındaki Mazzeh mahallesinde gerçekleştiği belirtildi. Mahalle aralarında Lübnan ve İran büyükelçiliklerinin de bulunduğu çok sayıda diplomatik misyona ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz ay Şam yakınındaki bir bölgede İsrail'in gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir hava saldırısında İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey bir komutanı öldürülmüştü.

Kaynak: BBC
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