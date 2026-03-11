Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak

İran Polis Şefi Ahmedreza Radan, devlet televizyonuna verdiği özel röportajda, ülkede gerçekleşebilecek sokak gösterilerine karşı güvenlik güçlerinin "tavizsiz" bir tutum sergileyeceğini açıkladı. Radan, dış güçlerin yönlendirmesiyle hareket ettiğini savunduğu göstericilerin artık "protestocu" değil, "düşman" olarak görüleceğini ilan etti.

"ELİMİZ TETİKTE BEKLİYORUZ"

İran Devlet Televizyonu'na (IRIB) konuşan Radan, güvenlik güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Radan, "Tüm ekiplerimizin elleri tetiktedir; devrimi savunmaya, halkımızı ve vatanımızı korumaya hazırlar." ifadelerini kullandı.

SOKAKLARDA "BESİC" DENETİMİ

Radan protesto gösterisi yapacak herkesin huzursuzluk çıkarmaya çalışan "düşman ajanı" statüsünde değerlendirileceğini, polisin, özel birimlerin ve gönüllü milis gücü Besic'in onlara karşı koordineli bir şekilde hareket ettiğini vurguladı. Radan, kontrolün tamamen sağlandığını şu sözlerle dile getirdi:

"Tüm caddeler, sokaklar, mahalleler ve meydanlar artık polisin, özel birimlerin ve canını feda eden Besic güçlerinin kontrolü altındadır."

MUHALEFETE GÖZDAĞI

Radan'ın bu açıklamaları, bölgedeki sıcak çatışmanın tırmandığı ve olası iç karışıklıkların beklendiği bir dönemde sivil muhalefete yönelik açık bir gözdağı olarak değerlendiriyor.

"Düşmanla iş birliği" vurgusunun yapılması, bundan sonraki müdahalelerin çok daha sert hukuki ve askeri sonuçlar doğurabileceği şeklinde yorumlanıyor.