Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Savaşa katılan Hizbullah\'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
02.03.2026 14:53
Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarla savaşa resmen katıldığını açıklamasının ardından Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, örgütün askeri faaliyetlerini "yasadışı" ilan ederek silahlarını teslim etmesini istedi ve Hizbullah'ın rolünün yalnızca siyasi alanla sınırlandırıldığını duyurdu.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın belirsizliğinin sürdüğü bir dönemde Lübnan'dan çarpıcı bir diplomatik ve güvenlik gelişmesi geldi. Lübnan hükümeti, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini "yasadışı eylemler" olarak nitelendirerek örgütten silahlarını teslim etmesini istedi ve rolünü sadece siyasi alanda sınırlandırma çağrısı yaptı.

"ASKERİ FAALİYETLERİNİ YASAKLIYORUZ"

Başbakan Nawaf Salam, yaptığı açıklamada hükümetin hiçbir askeri eylemin devletin meşru kurumları dışında yürütülmesini kabul etmediğini vurguladı ve "Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklıyor, rolünü siyasi alanla sınırlıyoruz. Bu konuda askeri kurumların bunu uygulamasını talep ediyoruz" dedi.

"MÜZAKERELERE YENİDEN BAŞLANMALI"

Salam, aynı zamanda 2024'te İsrail ile varılan ateşkese bağlılıklarını sürdürdüklerini ve müzakereleri yeniden başlatma kararlılıklarını da yeniledi. Bu açıklamalar, devletin silah tekeli ilkesini güçlendirme amaçlı bütünüyle yeni bir tutumu yansıtıyor.

HİZBULLAH BUGÜN SAVAŞA KATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Ancak bu çağrı, savaşta dengeleri sarstı: Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah kısa süre önce İsrail'e yönelik kapsamlı saldırılarını duyurmuştu ve örgüt resmen savaşa katıldığını bildirmişti. Hizbullah, İsrail ordusuna ait Mişmar el-Karmel füze savunma tesisini nitelikli füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını ve bunun "meşru savunma" olduğunu savunmuştu. Çatışmalar İsrail tarafından misilleme saldırılarıyla karşılanmış; saldırılarda ölenlerin sayısının onlarca kişiye ulaştığı bildirilmişti.

Başbakan Nawaf Salam

DEVLET TEKELİ VURGUSU VE SİLAHLARIN KONTROLÜ

Lübnan hükümetinin bu yeni tutumu, Hizbullah'ın silahlı varlığının devletin kontrolü dışında kalmasını sona erdirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, 2024 ateşkesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde devlet otoritesini yeniden tesis etme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

