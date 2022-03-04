Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor - Son Dakika
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Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor

04.03.2022 08:05

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 9. güne girilirken Rus ordusunun ilerleyişi de sürüyor. Ukrayna ordusunun yanı sıra sivil dirençlilerin oluşturduğu milis güçler de kendi bölgelerinde gerilla taktiği uyguluyor. Çeşitli yöntemlerle tuzağa düşürülen Rus birlikleri ve zırhlı araçlarını imha ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, sivil halk direnmeye devam ediyor.

Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak da dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu.

Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor

Ukrayna'nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti.

Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti.

9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ İDDİASI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

2 BİN UKRAYNALI SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, ülkede 2 bin sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

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