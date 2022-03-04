Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, sivil halk direnmeye devam ediyor.

Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak da dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu.

Ukrayna'nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti.

Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti.

9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ İDDİASI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

2 BİN UKRAYNALI SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, ülkede 2 bin sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünü duyurdu.