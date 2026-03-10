Savaşta 11. gün! Trump "Hürmüz Boğazı'nı ele geçireceğiz" dedi, İran "1 tondan hafif füze atılmayacak" resti çekti - Son Dakika
Savaşta 11. gün! Trump "Hürmüz Boğazı'nı ele geçireceğiz" dedi, İran "1 tondan hafif füze atılmayacak" resti çekti

Savaşta 11. gün! Trump "Hürmüz Boğazı\'nı ele geçireceğiz" dedi, İran "1 tondan hafif füze atılmayacak" resti çekti
10.03.2026 06:32
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 11. gün karşılıklı sert açıklamalarla başladı. ABD Başkanı Donald Trump "Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanırken, İran'dan savaş resti geldi. Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi "Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak" diye konuştu.

ABD, İsrail ve İran arasında günlerdir devam eden savaşta gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Tarafların karşılıklı saldırıları ve sert açıklamaları bölgedeki tansiyonu yükseltirken, çatışmaların 11. günü yeni restleşmelerle başladı. Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir planı gündeme getirirken, İran cephesinden ise daha ağır silahların kullanılacağına dair tehdit niteliğinde açıklamalar geldi.

TRUMP YENİ PLANINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na ilişkin planlarını dile getirdi. Dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği boğazın kontrolünün kritik olduğunu vurgulayan Trump, ABD'nin bu bölgeyi ele geçirmeyi planladığını söyledi.

Trump'ın bu açıklaması, bölgede zaten yüksek olan gerilimi daha da artırdı. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji arzı açısından hayati bir geçiş noktası olduğunu ve burada yaşanacak herhangi bir askeri hareketliliğin dünya piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

İRAN'DAN SERT YANIT GELDİ

Trump'ın sözlerine İran'dan kısa sürede sert yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, savaşın yeni bir aşamaya geçebileceğini belirterek füze saldırılarının daha yıkıcı hale geleceğini açıkladı.

Musevi yaptığı açıklamada, İran'ın bundan sonraki süreçte daha ağır savaş başlıkları kullanacağını ifade etti. İranlı komutan, "Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak." sözleriyle yeni dönemde saldırıların şiddetinin artabileceğinin sinyalini verdi.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

Bu açıklama, İran'ın elindeki uzun menzilli ve yüksek tahrip gücüne sahip füze kapasitesini sahaya daha güçlü şekilde yansıtabileceği şeklinde yorumlandı. İran'ın balistik füze programı uzun süredir ABD ve İsrail tarafından bölgedeki en büyük güvenlik tehditlerinden biri olarak gösteriliyor.

Öte yandan savaşın 11. gününde tarafların karşılıklı askeri hareketliliği de sürüyor. ABD donanmasının Körfez bölgesindeki varlığını artırdığı ve bölgedeki müttefik ülkelerle koordinasyon halinde hareket ettiği belirtilirken, İran ise Hürmüz Boğazı ve çevresindeki askeri unsurlarını yüksek alarma geçirdi.

KÜRESEL BİR KRİZ KAPIDA

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek olası bir çatışma yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurabilir. Petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği bu dar su yolu, uzun süredir İran ile Batılı ülkeler arasında stratejik gerilim başlıklarından biri olarak görülüyor.

Karşılıklı sert açıklamalar ve askeri hazırlıkların devam etmesi, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın kısa vadede sona ermesinin zor olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Diplomatik girişimlerin sınırlı kalması ise bölgedeki krizin daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti. İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

Savaşta 11. gün! Trump 'Hürmüz Boğazı'nı ele geçireceğiz' dedi, İran '1 tondan hafif füze atılmayacak' resti çekti

SON DAKİKA: Savaşta 11. gün! Trump "Hürmüz Boğazı'nı ele geçireceğiz" dedi, İran "1 tondan hafif füze atılmayacak" resti çekti - Son Dakika
