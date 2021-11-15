Üye Girişi
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi - Son Dakika

Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi

15.11.2021 11:02
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor. Bin Zayed'in çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çok sayıda konu başlığı olduğu ifade edilirken, görüşmeyle ilgili bomba bir iddia da ortaya atıldı. Veliaht prensin Türkiye'ye gelişiyle suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'den ayrılabileceği öne sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Türkiye'ye geliyor. BAE kaynaklarının sabah saatlerinde Türkiye'de olacağını iddia ettiği bin Zayed'in ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Ankara'daki kaynaklar ise programın gelecek haftaya sarkabileceğini belirtti.

BİN ZAYED'İN ÇANTASINDA ÖNEMLİ BAŞLIKLAR VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan bin Zayed'in çantasında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu başlığı bulunduğu, Independent Türkçe'den Nevzat Çiçek'in haberine göre görüşmedeki en önemli başlığın ise ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacağı ifade ediliyor.

"SEDAT PEKER, BAE'DEN AYRILABİLİR" İDDİASI

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersof, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrılabileceğinin konuşulduğunu aktardı. Ersoy, paylaşımında, "Yarın Ankara'nın çok önemli misafirleri var gibi. Bin Zayed'in Türkiye'ye geleceği ve Peker'in de BAE'den ayrılabileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

PEKER'DEN İDDİALARLA İLGİLİ PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Peker, 12 Kasım'da yaptığı bir paylaşımda "Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar" demişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, cumhurbaşkanı, Sedat Peker, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi - Son Dakika Dünya


Son Dakika

11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor 10:11 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! 10:05 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var 09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu 08:16 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
11:02 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi
11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu
11:01 Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı
11:00 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı
10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu
10:57 Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı
10:30 Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı
10:29 Türkiye'de ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı
10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı
10:04 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor         
10:13
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim         
09:29
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
Lüks moda markası Gucci ile Microsoft'tan özel oyun konsolu! Tam 10 bin dolara satışa sunulacak Lüks moda markası Gucci ile Microsoft'tan özel oyun konsolu! Tam 10 bin dolara satışa sunulacak         
07:48
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti         
23:52
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 11:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement