Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

01.10.2025 10:44
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından önceki gece bulunan Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı Yoroz Limanı açıklarında askeri personel tarafından patlatılarak imha edildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından denizde önceki gece bulunan ve ardından Yoroz Limanı'na getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli 300 kilo yüklü insansız bir deniz aracı olduğu tespit edildi.

İSTANBUL'DAN SAT PERSONELİ GETİRİLDİ

İstanbul'dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda bu sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı.

ASKERİ PERSONEL TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer kullanıldı. Ardından vinç yardımı ile Yoroz Limanı'nda denize indirilen insansız deniz aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla çekilerek açığa götürüldü. Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı daha sonra uzman askeri personel tarafından patlatılarak imha edildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 23Kartal:
    neden peki teknoloji araştırması yapılmadan patlatıldı???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
