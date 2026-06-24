Senato'dan Trump'a İran Talebi - Son Dakika
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Senato'dan Trump'a İran Talebi

Senato\'dan Trump\'a İran Talebi
24.06.2026 13:12
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ABD Senatosu, Trump'tan İran'daki savaşı durdurmasını ya da Kongre onayı almasını talep etti.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'daki savaşı durdurmasını ya da harekata devam etmeden önce Kongre'nin onayını almasını talep eden bir tasarıyı onayladı.

Karar büyük ölçüde sembolik çünkü Kongre'nin her iki kanadından da geçmesine rağmen Trump'ın değerlendirmesine sunulmayacak ve bağlayıcı değil.

23 Haziran Salı günü yapılan 50-48'lik oylamada birkaç Cumhuriyetçi de Demokratlara katıldı.

Aynı tasarı bu ayın başlarında ABD Temsilciler Meclisi tarafından da kabul edilmişti.

Son günlerde Kongre'deki Cumhuriyetçiler Trump'ın İran ile uzlaştığı barış planı konusunda şüphelerini dile getiriyor.

Trump, Salı gecesi tasarıyı "kötü zamanlanmış ve anlamsız" olarak eleştirdi.

Trump, Truth Social platformunda şunları yazdı "İran'ı köşeye sıkıştırdım, düşüşe hazır... ve ABD Senatosu kötü zamanlanmış ve anlamsız bir Savaş Yetkileri Yasası Oylaması yapmaya karar veriyor" dedi.

Başkan "Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdılar ama bir şekilde halledeceğim, çünkü ben hep hallederim!" diye ekledi.

Oylama ile 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı'ndan bu yana Kongre'nin her iki kanadı ilk kez bir başkana askeri harekatı bitirme talimatı veren eş zamanlı bir kararı onaylamış oldu.

Eş zamanlı bir karar, yasalaşması için başkanın imzasına gönderilen diğer yasama biçimlerinin aksine, Kongre'nin duygu veya iradesini ifade ediyor.

Ortadoğu uzmanı Laura Blumenfeld bunu "yasal bağlayıcılığı olmadığı için kelepçeden ziyade bir uyarı" olarak nitelendirdi.

Ancak "Amerikan halkının duygularını yansıttığını" düşündüğünü de ekledi.

Eş zamanlı kararın kabulü önemli çünkü yakıt fiyatlarının yükselmesinden sonra İran savaşına son verilmesi için Beyaz Saray üzerindeki baskıyı artırıyor.

Aynı metin, bu ayın başlarında ABD Temsilciler Meclisi'nde dört Cumhuriyetçi ve tüm Demokratlarla birlikte 215'e 208 oyla kabul edilmişti.

Ancak Beyaz Saray'dan bir yetkili BBC'ye, 7 Nisan'da varılan ateşkes anlaşmasıyla Amerikan güçlerinin geri çekilmesini gerektirecek bir düşmanlık kalmadığını söyledi.

Bu, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Trump'ın Cumhuriyetçi partililerle yaşadığı bölünmenin son işaretiydi.

Ara seçimler, partinin Kongre'nin her iki kanadındaki az farklı çoğunluklarını koruyup koruyamayacağını belirleyecek.

Savunma Bakanlığı Pentagon oylamayla aynı gün Kongre'den yaklaşık 80 milyar dolar talep etti. Paranın büyük kısmı İran'la savaşı finanse etmek için kullanılacak.

Federal yasa, askeri eylemlerin 60 günden fazla sürdürülmesi için Kongre'nin onayını şart koşuyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 28 Şubat'ta başladı, ancak Trump yönetimi Nisan ayındaki ateşkesin süreyi sıfırladığını savunuyor.

Beyaz Saray ayrıca ulusal güvenlik gerekçesiyle süreyi 30 gün daha uzatabilir.

ABD ve İran liderlerinin geçen hafta imzaladığı bir mutabakat zaptı uyarınca savaşın sona erdirilmesi için çalışıyorlar.

Bu mutabakat zaptına göre Washington ve Tahran'ın İran'ın nükleer programını sona erdirmek için daha geniş kapsamlı bir anlaşmayı müzakere etmek için 60 günü var.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Senato'dan Trump'a İran Talebi - Son Dakika

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