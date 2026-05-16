Şi Cinping, Sonbaharda ABD\'ye Ziyaret Edecek

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yılın ikinci yarısında ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün düzenlediği basın toplantısında Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Wang, iki liderin görüşmelerde, Çin-ABD ilişkileri ile dünya barışı ve kalkınmasını ilgilendiren konular üzerine yapıcı fikir alışverişinde bulunduğunu belirterek, bir dizi önemli mutabakata varıldığını bildirdi.

'STRATEJİK İSTİKRARA DAYALI YAPICI BİR İLİŞKİ'

Görüşmelerin Çin-ABD ilişkilerinin yeni bir dönüm noktasına geldiği bir dönemde yapıldığını vurgulayan Wang, iki liderin toplam yaklaşık 9 saat yüz yüze görüştüğünü hatırlattı.

Wang Yi, Çin ile ABD arasında 'stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki' tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldığına dikkat çekerek, Çin ve ABD'nin dünyanın en büyük iki ekonomisi olduğunu dile getirdi. Wang, "İki ülke iş birliği yaparsa hem ortak kazanç elde edebilecek hem de dünyaya fayda sağlayabilecek. Çin-ABD ilişkileri yalnızca rekabetle tanımlanmamalı, rekabet adil olmalı. Ortak hedefler doğrultusunda hareket edilmeli. Barış, öngörülebilir ve kalıcı bir istikrar temelinde korunmalı" ifadelerini kullandı.

'Şİ, SONBAHARDA ABD'Yİ ZİYARET EDECEK'

Wang Yi, görüşmelerde varılan mutabakatlar kapsamında iki liderin yakın temasları sürdürme konusunda anlaştığını ve Trump'ın daveti üzerine Şi'nin sonbaharda ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Özellikle ekonomi ve ticaret ekipleri arasında çok sayıda müzakerenin yapıldığının altını çizen Wang, görüşmelerde genel olarak dengeli ve olumlu sonuçlar elde edildiğini anımsattı.

'ABD, TAYVAN BOĞAZI'NDAKİ BARIŞ VE İSTİKRARI DESTEKLEMELİ'

Wang, Çin-ABD ilişkilerinin temelindeki Tayvan konusuna değinerek, Çin'in bu konudaki tutumunu açık şekilde yinelediğini kaydetti. Wang, "Tayvan konusu, Çin'in iç işi. ABD'nin kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu konunun doğru yönetilmemesi halinde iki ülke arasında ciddi gerilimler yaşanabilir. ABD, somut adımlarla ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ile istikrarı desteklemeli" diye konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili de Şi Cinping'in Çin'in tutumunu yinelediğini aktaran Wang, Şi'nin diyalog kapısının açıldıktan sonra yeniden kapatılmaması gerektiğini ve bölgedeki sorunların çözümünün kalıcı barıştan geçtiğini vurguladığını belirtti.

Wang Yi, Ukrayna krizine ilişkin olarak ise Çin ile ABD'nin savaşın en kısa sürede sona ermesi yönündeki temennilerini dile getirdiğini ve tarafların bu konuda temaslarını sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.