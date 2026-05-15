Şi ve Trump Yeniden Buluştu
15.05.2026 09:34
Çin ve ABD liderleri, Pekin'de iş birliği anlaşmaları üzerine görüştü, ilişkiler değerlendirildi.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile Zhongnanhai'da yeniden bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump ile bugün başkent Pekin'deki Zhongnanhai'da yeniden bir araya geldi. İki lider, kısa bir yürüyüşün ardından bakanların ve üst düzey yetkililerin de yer aldığı grupla sohbet etti, burada liderlere çay ikramında bulunuldu.

Trump, Çin ile ABD ilişkilerini 'çok güçlü' diye niteleyerek, "Bu, inanılmaz bir ziyaret oldu. Çok iyi sonuçlar aldık. Harika ticaret anlaşmaları yaptık. Şi ile başkalarının çözemeyeceği çok sayıda sorunun üstesinden geldik" dedi.

İran konusunu da görüştüklerini belirten Trump, "Sanırım bu konuda benzer düşüncelerimiz var. Biz, savaşın bitmesini istiyoruz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz, önce onlar kapattı, sonra biz kapattık ama açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şi ise çok sayıda iş birliği anlaşması yaptıklarını ve uluslararası meselelerde mutabakata vardıklarını söyledi. Şi, buluşma için Zhongnanhai'yı seçmesinin sebebinin, Trump'ın 2017'de onu Florida'daki Mar-a-Lago'da ağırlamasına karşılık olduğunu aktardı. Trump'ın burayı ziyaret eden başka dünya liderlerinin olup olmadığı sorusu üzerine Şi, "Çok nadir. Tarihsel olarak diplomatik faaliyetlerde kullanılmaz. Örneğin Putin geldi" yanıtını verdi.

Liderler, buluşmanın ardından heyetleriyle çalışma yemeğine geçti. ABD Başkanı Trump, yemeğin ardından Çin'den ayrılacak.

Zhongnanhai, Pekin'in merkezinde Yasak Şehir'in batısında yer alan ve Çin'in üst düzey parti ile devlet yönetiminin çalışma merkezlerinden biri olarak bilinen tarih komplekstir. Çin siyasetinde, ülkenin merkezi liderliğini simgeleyen en önemli mekanlardan biri kabul edilir.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
