Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var - Son Dakika
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Dünya

Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var

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Türkiye, Gazze diplomasisini sürdürürken; önemli bir konuğu ağırlayacak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, beklenen ziyaretini 4 Eylül'de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Ziyaretin ana gündemi Gazze olacak.

22.08.2024 13:58  Güncelleme: 14:10
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül'de ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. İki lider, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM GAZZE OLACAK

Yapılacak görüşmelerde İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek. Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SAĞLIK, TURİZM VE SAVUNMA SANAYİ

LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.

Sisi 4 Eylül\'de Türkiye\'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var

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Son Dakika Dünya Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yunuss Bayern: Ülkesine hiçbir faydası olmayan iki başkanın buluşmasından bi hayır olmaz 36 35 Yanıtla
    Metin Celik: Düşman 0 1
  • Serkan Basar: Rabia? Rabia ne oldu ?? 46 10 Yanıtla
  • kadir kınay: darbeci olanmi 37 3 Yanıtla
  • mrtymn null: Rabia noldu? Esmaya bile ihanet ettiniz ?? 25 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: En Çok Rabia Mağdur Bu İki İlişkiden :) 21 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: vay bee hani rabia gene r vitesi. 21 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: onemi yok 19 0 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik: Amerikada Sisi'yle aynı masayi verdiler diye ortalığı toza dumana katıp kriz çikaran liderimiz şimdi resmi törenle karşılayacak. 15 0 Yanıtla
    Kenann Sırmal: Bu ilk degilki, önce efeleniyo sonra çark, geri vites 0 0
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SON DAKİKA: Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var - Son Dakika
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