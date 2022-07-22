Sokaktan geçen rahibe, eşcinselliği konu alan bir reklam filminin çekimleri sırasında öpüşen iki kadını ayırmak istedi - Son Dakika
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Sokaktan geçen rahibe, eşcinselliği konu alan bir reklam filminin çekimleri sırasında öpüşen iki kadını ayırmak istedi

22.07.2022 14:31

İtalya'da eşcinselliği konu alan reklam çekiminde skandal görüntüler yaşandı. Sokak ortasında öpüşen iki kadın modele, o esnada oradan geçmekte olan bir rahibe müdahale etti. Çok çarpıcı anlar kameralar tarafından anbean kaydedilirken rahibenin tavrı oldukça beğenildi.

İtalya'da bir reklam çekimi sırasında kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çekim esnasında rol gereği öpüşen iki model, o esnada oradan geçmekte olan bir rahibenin tepkisiyle karşılaştı.

EŞCİNSEL REKLAMA RAHİBEDEN TEPKİ

Öpüşme sahnesinin çekildiği esnada modellerin yanına yaklaşıp birbirinden ayırmaya çalışan rahibenin görüntüsü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Rahibe, modelleri ayırdıktan sonra görevliler tarafından çekim alanından uzaklaştırıldı. Rahibenin tepkisi esnasında modellerin gülüşmeleri ise dikkat çekti.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi
Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi
Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi
Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi
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İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sokaktan geçen rahibe, eşcinselliği konu alan bir reklam filminin çekimleri sırasında öpüşen iki kadını ayırmak istedi - Son Dakika


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