Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik

13.10.2022 13:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra ilk mesajını veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetlerini Erdoğan'a ilettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İki liderin basına kapalı olarak gerçekleştireceği görüşmenin öncesine heyetler arası buluşma gerçekleştirildi.

"NİYETİMİZ TÜRKİYE'Yİ EN BÜYÜK GAZ MERKEZİ YAPMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Putin, " Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik. Gaz tedarikinde Türkiye, AB için en önemli güzergah" dedi.

"GAZ FİYATLARI SİYASİ İMALAR OLMADAN BELİRLENEBİLİR"

Konuşmasına devam eden Putin, "Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. TürkAkım'ı patlatmayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE DİLE GETİRMİŞLERDİ

Rusya daha önce de Türkiye'ye konulacak yeni boru hatlarıyla doğal gaz sevkiyatının Türkiye üzerinden yapılması niyetini dile getirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAHIL MUTABAKATINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında şunları söyledi: "Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop ile ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz.''

YORUMLAR
500
Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya'nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya'nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de...

Türkiye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
13:01 Usta oyuncu Nilgün Belgün yıllar sonra anlattı: Babamın yaptıkları Metin Akpınar'ı kızdırdı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:41 Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:26:59. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement