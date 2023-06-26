Rusya'da paralı ordu Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama: Hedefimiz Putin'i devirmek değildi - Son Dakika
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Rusya'da paralı ordu Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama: Hedefimiz Putin'i devirmek değildi

26.06.2023 18:35

Son dakika: Rusya'da 1 günlük isyan gerçekleştiren paralı ordu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin krizin ardından ilk kez konuştu. Prigojin, "Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek. Hedefimiz Putin'i devirmek değildi" dedi.

Rusya'da paralı asker birliği Wagner, Rus ordusunu kendi kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Moskova ilerleyişe geçerek Rostov kentine giren Wagner grubunun isyanı 1 gün sürdü. Daha sonra kamplarına geri dönen Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, yaşananlar sonrası ilk kez konuşarak, "Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek. Hedefimiz Putin'i devirmek değildi" dedi.

Ukrayna'da savaşan Rus paralı ordu Wagner'in Moskova yönetimine karşı başlattığı isyan 1 gün sürdü. Kriz, Belarus'un araya girmesiyle son buldu. Wagner'in lideri Prigojin'in Belarus'a gitmesine karar verildi.

"HEDEFİMİZ PUTİN'İ DEVİRMEK DEĞİLDİ"

Rusya'da yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin de ilk kez konuştu. Nerede olduğu tam olarak bilinmeyen Prigojin, Wagner'in tasfiye edileceğini söyledi. Prigojin, Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek. Hedefimiz Putin'i devirmek değildi" dedi.

"HATA YAPANLARDAN HESAP SORMAK İSTEDİK"

Putin'in aşçısı lakaplı Prigojin, Telegram'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna'da hata yapanların hesap vermesini istiyoruz. Kimse Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterlerle vurulduk. Bizi tetikleyen buydu. Yürüyüşümüze adaletsizlik nedeniyle başladık. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Bu durum Rusya'daki ciddi güvenlik sorunlarını gösterdi. Rusya liderliğini yok etmek için hareket etmedik. Amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti. Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Rus havacılığını vurmak zorunda kalmaktan pişmanlık duyuyoruz."

"AFRİKA'DA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK"

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, verdiği bir röportajda, "Wagner ayaklanması Rusya'nın dostlarıyla ilişkilerini değiştiremeyecek. Wagner, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini sürdürecek. Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu iş elbette devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti. Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

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Yevgeniy Prigojin, Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da paralı ordu Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama: Hedefimiz Putin'i devirmek değildi - Son Dakika


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